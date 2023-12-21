Путин поручил установить статус многодетной семьи в России

21 декабря 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поручил установить статус «многодетная семя» на федеральном уровне Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил установить в стране статус «многодетной семьи» на федеральном уровне. По его словам, этом поможет всем многодетным семьям получать единые льготы от государства. «Нужно возродить традиции многодетной семьи. Установить статус многодетной семьи на федеральном уровне с соответствующими льготами и мерами поддержки, которые будут гарантированы по всей стране», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с правительством страны. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент напомнил, что в РФ уже действует программа материнского капитала. Также он отметил развитие детского здравоохранения по всей стране. Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Акцент будет делаться на развитие сферы защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.

Президент России Владимир Путин поручил установить в стране статус «многодетной семьи» на федеральном уровне. По его словам, этом поможет всем многодетным семьям получать единые льготы от государства. «Нужно возродить традиции многодетной семьи. Установить статус многодетной семьи на федеральном уровне с соответствующими льготами и мерами поддержки, которые будут гарантированы по всей стране», — подчеркнул Владимир Путин во время заседания с правительством страны. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Президент напомнил, что в РФ уже действует программа материнского капитала. Также он отметил развитие детского здравоохранения по всей стране. Владимир Путин объявил 2024 год в России Годом семьи. Акцент будет делаться на развитие сферы защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей.