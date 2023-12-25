Путин обратился к президенту Сербии

Президент России Владимир Путин поздравил переизбранного президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством. Содержание телеграммы опубликовано на сайте сербского лидера.
«Сердечно поздравляю Вас с наступающими Новым годом и Рождеством. Несмотря на сложную ситуацию в мире, отношения России и Сербии, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе», — сказано в поздравлении.
Путин выразил надежду, что диалог между странами продолжится. Он пожелал Вучичу и его близким здоровья, благополучия, а сербскому народу — мира и процветания. На сайте Кремля сообщения о телеграмме Вучичу на момент публикации не было.
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