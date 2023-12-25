Политика Власть Путин обратился к президенту Сербии Путин поздравил президента Сербии с Новым годом 25 декабря 2023 в 14:49 Размер текста - 17 + Путин поздравил Вучича с Новым годом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поздравил переизбранного президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством. Содержание телеграммы опубликовано на сайте сербского лидера. «Сердечно поздравляю Вас с наступающими Новым годом и Рождеством. Несмотря на сложную ситуацию в мире, отношения России и Сербии, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе», — сказано в поздравлении. Путин выразил надежду, что диалог между странами продолжится. Он пожелал Вучичу и его близким здоровья, благополучия, а сербскому народу — мира и процветания. На сайте Кремля сообщения о телеграмме Вучичу на момент публикации не было. Президент России Владимир Путин поздравил переизбранного президента Сербии Александра Вучича с наступающими Новым годом и Рождеством. Содержание телеграммы опубликовано на сайте сербского лидера. «Сердечно поздравляю Вас с наступающими Новым годом и Рождеством. Несмотря на сложную ситуацию в мире, отношения России и Сербии, основанные на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе», — сказано в поздравлении. Путин выразил надежду, что диалог между странами продолжится. Он пожелал Вучичу и его близким здоровья, благополучия, а сербскому народу — мира и процветания. На сайте Кремля сообщения о телеграмме Вучичу на момент публикации не было. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям