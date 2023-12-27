Кто, кроме Шнурова, высмеял «голую» вечеринку Ивлеевой в стихах и песнях

Актриса Шукшина опубликовала стих о «голой вечеринке» Ивлеевой

28 декабря 2023 в 04:50 Размер текста - 17 +

Российские поэты высмеяли «голую» вечеринку Анастасии Ивлеевой Фото: Вадим Тараканов/ТАСС новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку» Российские писатели начали активно высмеивать в своих произведениях «голую» вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Исполнитель группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал песню, а актриса Мария Шукшина посвятила скандальной тусовке стихотворение. URA.RU рассказывает о том, кто помимо Шнурова высмеял вечеринку со звездами. Статья по теме Ивлеева устроила скандальную «голую вечеринку»: что известно Российский военнослужащий исполнил песню на гитаре, в которой особо выделил эстрадных певцов Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. «На голой вечеринке блещут топы. О нет, я не ценностях Европы. Но чей-то зад миллионами блистал, а звезды сброд его рукоплескал. Гуляла бесноватая элита. Довольны были Филя и Лолита», — публикует песню солдата сообщество «Россия — Родина патриотов» соцсети «ВКонтакте».

Опубликовала свое стихотворение сотрудница правительства Курганской области Алла Баскакова. «„Звездуны“ вечеринки Ивлеевой начали массово каяться в грехах. Как дружно, враз они запричитали: „Зашли на пять минут, про суть не знали!“ Противно это все и так смешно. Вы опоздали с покаяньем, господа!» — написала Баскакова.

Заслуженная артистка России Мария Шукшина поделилась стихом писателя Сергея Трубникова. «Богема вдруг решила всех нас потрясти, и стала телесами голыми трясти. Пускай натуры бомонд и не скрывал, такого заголения никто не ожидал. Пускай другой воюет, „мутаборы“ веселятся. Одним в окопах гибнуть, другим — разврат и пьянство», — публикует в своем telegram-канале Шукшина негодование поэта Трубникова.

Писатель из Вольска Юрий Рязаев посоветовал гостям вечеринки Ивлеевой побывать «за ленточкой». «В клуб ночной слетелись на шабаш черти полуголые из ада. <…> Вас бы всех „за ленточку“ свозить! Чудо двухметровое в колготках», — возмущается автор.

В московском клубе Mutabor прошла вечеринка со звездами, организатором которой стала Анастасия Ивлеева. Самой главной особенностью мероприятия стал его дресс-код, который предполагал минимальное количество одежды на гостях. ФНС начала проверку по делу о неуплате налога в отношении Ивлеевой. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники мероприятия могут исправиться.

Российские писатели начали активно высмеивать в своих произведениях «голую» вечеринку блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой. Исполнитель группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал песню, а актриса Мария Шукшина посвятила скандальной тусовке стихотворение. URA.RU рассказывает о том, кто помимо Шнурова высмеял вечеринку со звездами. В московском клубе Mutabor прошла вечеринка со звездами, организатором которой стала Анастасия Ивлеева. Самой главной особенностью мероприятия стал его дресс-код, который предполагал минимальное количество одежды на гостях. ФНС начала проверку по делу о неуплате налога в отношении Ивлеевой. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, участники мероприятия могут исправиться.