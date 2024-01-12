ФСБ задержала в Пензе россиянина, который сотрудничал с Польшей ради миграции

В Пензенской области задержан сотрудник режимного предприятия за сотрудничество со спецслужбами Польши. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
«Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб Польши сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — сказали в ЦОС ФСБ. Информацию передает ТАСС.
Следствие считает, что гражданин РФ сотрудничал с Польшей. Он отправлял данные о предприятии в обмен на помощь в переезде за границу на ПМЖ. ФСБ сообщает, что против задержанного возбуждено уголовное дело по первой части 275 статьи УК РФ.
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