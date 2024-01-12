ФСБ задержала в Пензе россиянина, который сотрудничал с Польшей ради миграции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Против задержанного было возбуждено уголовное дело, сообщили в ЦОС ФСБ Фото:

В Пензенской области задержан сотрудник режимного предприятия за сотрудничество со спецслужбами Польши. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб Польши сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — сказали в ЦОС ФСБ. Информацию передает ТАСС.

Следствие считает, что гражданин РФ сотрудничал с Польшей. Он отправлял данные о предприятии в обмен на помощь в переезде за границу на ПМЖ. ФСБ сообщает, что против задержанного возбуждено уголовное дело по первой части 275 статьи УК РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пензенской области задержан сотрудник режимного предприятия за сотрудничество со спецслужбами Польши. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. «Федеральной службой безопасности пресечены отношения конфиденциального сотрудничества с представителем спецслужб Польши сотрудника одного из особо режимных предприятий Пензенской области», — сказали в ЦОС ФСБ. Информацию передает ТАСС. Следствие считает, что гражданин РФ сотрудничал с Польшей. Он отправлял данные о предприятии в обмен на помощь в переезде за границу на ПМЖ. ФСБ сообщает, что против задержанного возбуждено уголовное дело по первой части 275 статьи УК РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...