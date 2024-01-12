Директор ДК объяснила эротические сцены со Снегурочкой в спектакле

Директор ДК: зрители неправильно поняли эротические сцены в новогоднем спектакле
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Искажение света повлияло на неправильное представление сцен в спектакле, заявила Елена Алейникова Фото:

Во время новогоднего спектакля в селе Краснодарского края зрители ошибочно восприняли происходящее на сцене за эротическое представление. В действительности, согласно сценарию, Дед Мороз лишь пытался застегнуть молнию на платье, которое носила Снегурочка. Об этом заявила директор Шабельского сельского Дома культуры Елена Алейникова.

«Нашумевшую сценку за ширмой не так поняли. По задумке, Дед Мороз просто застегивал молнию полной женщине», — передает слова Алейниковой telegram-канал Baza. Она добавила, что на неправильное понимание сценки повлияло преломление света, которое исказило происходящее на сцене.

В краснодарском селе было проведено новогоднее представление под названием «Чудеса там, где в них верят», которое содержало в себе эротические сцены и звуки. Дети, оказавшиеся на спектакле, стали очевидцами появлением Деда Мороза на сцене в одних трусах.

Обновлено в 18:45: полицейские начали проверку новогоднего спектакля с эротическими сценами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Также известно, что за организацию праздника для взрослых были уволены все причастные. С должности сняли и главу поселения.

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Во время новогоднего спектакля в селе Краснодарского края зрители ошибочно восприняли происходящее на сцене за эротическое представление. В действительности, согласно сценарию, Дед Мороз лишь пытался застегнуть молнию на платье, которое носила Снегурочка. Об этом заявила директор Шабельского сельского Дома культуры Елена Алейникова. «Нашумевшую сценку за ширмой не так поняли. По задумке, Дед Мороз просто застегивал молнию полной женщине», — передает слова Алейниковой telegram-канал Baza. Она добавила, что на неправильное понимание сценки повлияло преломление света, которое исказило происходящее на сцене. В краснодарском селе было проведено новогоднее представление под названием «Чудеса там, где в них верят», которое содержало в себе эротические сцены и звуки. Дети, оказавшиеся на спектакле, стали очевидцами появлением Деда Мороза на сцене в одних трусах. Обновлено в 18:45: полицейские начали проверку новогоднего спектакля с эротическими сценами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Также известно, что за организацию праздника для взрослых были уволены все причастные. С должности сняли и главу поселения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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