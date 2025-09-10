Аэропорт Катманду возобновил работу

Аэропорт Катманду возобновляет работу
Аэропорт Катманду возобновляет работу

Международный аэропорт имени Трибхувана в Катманду (Непал) возобновил работу после временного закрытия. Об этом сообщило посольство России в Непале.

«Авиационными властями Непала объявлено о возобновлении работы Международного аэропорта им. Трибхувана с 15.30 (12.45 мск) сегодняшнего дня (10 сентября)», — говорится в сообщении посольства. В посольстве порекомендовали уточнять у представителей вооруженных сил Непала возможность перемещения по Катманду для прибытия в аэропорт.

Ранее «Царьград» сообщал о приостановке работы всех аэропортов Непала на фоне массовых беспорядков в стране. Российское посольство заявляло о закрытии аэропортов по меньшей мере до полуночи 11 сентября.

