Президент Казахстана Токаев приедет в Россию с государственным визитом

Токаев посетит Россию
Токаев посетит Россию

Посол Казахстана в Москве Даурен Абаев заявил о предстоящем государственном визите президента Касым-Жомарта Токаева в Россию. Он запланирован на 12 ноября.

«12 ноября состоится первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Россию», — передает слова Абаева РИА Новости. Было отмечено, что данному событию придается особое значение со стороны Астаны, поскольку государственный визит представляет собой высшую форму двустороннего международного общения.

Выступление дипломата прозвучало в рамках круглого стола, организованного на территории посольства Казахстана. В своем заявлении он подчеркнул важность предстоящего визита для укрепления отношений между двумя странами.

