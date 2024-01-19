Песков объяснил, почему уровень доверия Путину не меняется

Песков: россияне видят положительную работу Путина на своем посту
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Владимир Путин ведет Россию к светлому будущему, заявил Дмитрий Песков Фото:

Высокий уровень поддержки россиян деятельности президента России Владимира Путина на своем посту говорит о том, что граждане ощущают движение страны вперед. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Достаточно стабильный высокий уровень поддержки президента на протяжении многих лет. Это говорит об одобрении того, что делает президент и говорит о том, что при наличии неизбежных проблем люди чувствуют результаты этой работы, ощущают движение страны. Накатываются кризисы, пандемии, санкции в отношении нас. Но несмотря на это, благодаря круглосуточной зачастую работе президента удается обеспечить поступательное развитие страны», — заявил Песков.

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Высокий уровень поддержки россиян деятельности президента России Владимира Путина на своем посту говорит о том, что граждане ощущают движение страны вперед. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Достаточно стабильный высокий уровень поддержки президента на протяжении многих лет. Это говорит об одобрении того, что делает президент и говорит о том, что при наличии неизбежных проблем люди чувствуют результаты этой работы, ощущают движение страны. Накатываются кризисы, пандемии, санкции в отношении нас. Но несмотря на это, благодаря круглосуточной зачастую работе президента удается обеспечить поступательное развитие страны», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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