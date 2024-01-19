Qiwi продаст активы за 23,75 млрд рублей
Платежная система Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО „КИВИ“, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited», — сказано в сообщении. Цена сделки — 23,75 млрд рублей. После того как сделка будет завершена, Qiwi Plc снова выкупит американские депозитарные акции с биржи Nasdaq и Мосбиржи.
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