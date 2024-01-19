Общество QIWI продаст российские активы гонконгской компании 20 января 2024 в 00:00 Размер текста - 17 + Qiwi продаст активы за 23,75 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Платежная система Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО „КИВИ“, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited», — сказано в сообщении. Цена сделки — 23,75 млрд рублей. После того как сделка будет завершена, Qiwi Plc снова выкупит американские депозитарные акции с биржи Nasdaq и Мосбиржи. Платежная система Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО „КИВИ“, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited», — сказано в сообщении. Цена сделки — 23,75 млрд рублей. После того как сделка будет завершена, Qiwi Plc снова выкупит американские депозитарные акции с биржи Nasdaq и Мосбиржи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям