19 января 2024

QIWI продаст российские активы гонконгской компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллар. Челябинск, рубль, деньга, доллар
Qiwi продаст активы за 23,75 млрд рублей Фото:

Платежная система Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО „КИВИ“, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited», — сказано в сообщении. Цена сделки — 23,75 млрд рублей. После того как сделка будет завершена, Qiwi Plc снова выкупит американские депозитарные акции с биржи Nasdaq и Мосбиржи.

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Платежная система Qiwi продаст российские активы гонконгской компании, принадлежащей главному исполнительному директору Андрею Протопопову. Об этом сообщили в пресс-службе компании. «Qiwi plc продаст российские активы, консолидированные под АО „КИВИ“, гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited», — сказано в сообщении. Цена сделки — 23,75 млрд рублей. После того как сделка будет завершена, Qiwi Plc снова выкупит американские депозитарные акции с биржи Nasdaq и Мосбиржи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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