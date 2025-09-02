В УПЦ ответили на попытки прекратить деятельность церкви на Украине

УПЦ подала иски против Госслужбы Украины по этнополитике
Киевская митрополия подала в суд несколько встречных исковых заявлений, отвечая на попытку Госслужбы Украины по этнополитике и свободе совести (ГСУЭСС) ликвидировать церковную организацию. Об этом рассказал глава ГСУЭСС Виктор Еленский.

«Сама киевская митрополия подала несколько исков в ответ», — приводит слова Еленского пресс-служба ГСУЭСС. Он добавил, что со стороны УПЦ оспариваются ранее вынесенные предписания и другие действия регулятора.

Госслужба по этнополитике и свободе совести 2 сентября подала иск о прекращении деятельности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви как юридического лица. Об этом сообщил Виктор Еленский, отметив, что речь идет о полной ликвидации канонической религиозной организации.

