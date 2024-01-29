Начались переговоры Украины и Венгрии

На западе Украины начались переговоры украинской делегации и министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Стороны будут договариваться о нормализации отношений, сообщили в украинском МИДе.
«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начали переговоры с целью нормализации украинско-венгерских отношений», — сообщили в ведомстве. Сийярто также сообщил, что стороны работают, чтобы наладить отношения. Министр надеется на откровенный и конструктивный диалог.
Переговоры проходят в Ужгороде. Также стороны обсудят подготовку венгерского премьера Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Евросоюз пригрозил подрывать экономику Венгрии, если та откажется согласовывать военную помощь Киеву. Позже венгерский министр по делам ЕС Янош Бока уточнил, что страна не поменяет своего мнения.
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