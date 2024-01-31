Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли. Регламент отбора проб растения в период цветения будет определен постановлением кабмина.
«Минагрополитики работает над созданием реестра производителей технической конопли. Это механизм отбора проб на содержание наркотических веществ», — говорится в сообщении ведомства на странице министерства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Как заявил первый замминистра Тарас Высоцкий, реестр будет электронным. В него внесут информацию о производителях конопли, «кто выращивает и сколько».
Эта работа ведется в преддверии подписания президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о легализации медицинского каннабиса. Верховная Рада в конце 2023 года приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Закон должен вступить в силу во второй половине 2024 года.
Западные СМИ также предполагали, что Киев может легализовать наркотические средства на территории страны. В качестве причины они называли необходимость украинского командования бороться с посттравматическим синдромом у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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