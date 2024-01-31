На Украине создадут реестр производителей технической конопли

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Зеленский собирается легализовать медицинский каннабис Фото:

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли. Регламент отбора проб растения в период цветения будет определен постановлением кабмина.

«Минагрополитики работает над созданием реестра производителей технической конопли. Это механизм отбора проб на содержание наркотических веществ», — говорится в сообщении ведомства на странице министерства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Как заявил первый замминистра Тарас Высоцкий, реестр будет электронным. В него внесут информацию о производителях конопли, «кто выращивает и сколько».

Эта работа ведется в преддверии подписания президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о легализации медицинского каннабиса. Верховная Рада в конце 2023 года приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Закон должен вступить в силу во второй половине 2024 года.

Западные СМИ также предполагали, что Киев может легализовать наркотические средства на территории страны. В качестве причины они называли необходимость украинского командования бороться с посттравматическим синдромом у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Министерство аграрной политики и продовольствия Украины работает над созданием реестра производителей технической конопли. Регламент отбора проб растения в период цветения будет определен постановлением кабмина. «Минагрополитики работает над созданием реестра производителей технической конопли. Это механизм отбора проб на содержание наркотических веществ», — говорится в сообщении ведомства на странице министерства в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Как заявил первый замминистра Тарас Высоцкий, реестр будет электронным. В него внесут информацию о производителях конопли, «кто выращивает и сколько». Эта работа ведется в преддверии подписания президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о легализации медицинского каннабиса. Верховная Рада в конце 2023 года приняла законопроект о легализации медицинской марихуаны. Закон должен вступить в силу во второй половине 2024 года. Западные СМИ также предполагали, что Киев может легализовать наркотические средства на территории страны. В качестве причины они называли необходимость украинского командования бороться с посттравматическим синдромом у солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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