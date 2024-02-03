Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС не договорились

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Европейские политики. stock, Жозеп Боррель,  stock
Жозеп Боррель сообщил, что 19 февраля продолжится дискуссия о помощи Украине Фото:

Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли принять решение по военной поддержке Украине. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку», — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи. По его словам, страны ЕС согласны с тем, что Украина нуждается в вооружении и поддержке. Главы МИД продолжат обсуждение 19 февраля.

Ранее ЕС договорился о выделении Украине помощи на 50 миллиарда евро, передает телеканал 360. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США.

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Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли принять решение по военной поддержке Украине. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку», — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи. По его словам, страны ЕС согласны с тем, что Украина нуждается в вооружении и поддержке. Главы МИД продолжат обсуждение 19 февраля. Ранее ЕС договорился о выделении Украине помощи на 50 миллиарда евро, передает телеканал 360. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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