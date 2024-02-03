В мире Европа Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС не договорились 03 февраля 2024 в 22:19 Размер текста - 17 + Жозеп Боррель сообщил, что 19 февраля продолжится дискуссия о помощи Украине Фото: Официальный сайт Европарламента Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли принять решение по военной поддержке Украине. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку», — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи. По его словам, страны ЕС согласны с тем, что Украина нуждается в вооружении и поддержке. Главы МИД продолжат обсуждение 19 февраля. Ранее ЕС договорился о выделении Украине помощи на 50 миллиарда евро, передает телеканал 360. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США. Главы МИД стран Европейского союза (ЕС) не смогли принять решение по военной поддержке Украине. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Была серьезная дискуссия о поддержке Украины, мы обсуждали ситуацию на поле боя, поддержку», — заявил Боррель на пресс-конференции по итогам встречи. По его словам, страны ЕС согласны с тем, что Украина нуждается в вооружении и поддержке. Главы МИД продолжат обсуждение 19 февраля. Ранее ЕС договорился о выделении Украине помощи на 50 миллиарда евро, передает телеканал 360. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил, что поддержка Украины ЕС не может быть заменой помощи США. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям