Путин: Россия всегда открыта к партнерству в науке для всех ученых

08 февраля 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

По словам Путина, сотрудничество с иностранным партнерами в сфере науки продолжается Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна всегда готова к партнерским отношениям в науке. По его словам, российские ученые продолжают сотрудничество с иностранными коллегами. При этом попытки ограничить эту совместную работу все также продолжаются. «Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества», — заявил Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что продолжается сотрудничество российских коллег как между собой, так и с иностранными партнерами. Но ограничения на подобную совместную работу до сих пор вводятся Западом.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна всегда готова к партнерским отношениям в науке. По его словам, российские ученые продолжают сотрудничество с иностранными коллегами. При этом попытки ограничить эту совместную работу все также продолжаются. «Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества», — заявил Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что продолжается сотрудничество российских коллег как между собой, так и с иностранными партнерами. Но ограничения на подобную совместную работу до сих пор вводятся Западом.