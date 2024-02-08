Путин: Россия всегда открыта к партнерству в науке для всех ученых

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Президент России Владимир Путин в Астане. Астана, путин владимир, топ
По словам Путина, сотрудничество с иностранным партнерами в сфере науки продолжается Фото:

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна всегда готова к партнерским отношениям в науке. По его словам, российские ученые продолжают сотрудничество с иностранными коллегами. При этом попытки ограничить эту совместную работу все также продолжаются.

«Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества», — заявил Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что продолжается сотрудничество российских коллег как между собой, так и с иностранными партнерами. Но ограничения на подобную совместную работу до сих пор вводятся Западом.

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна всегда готова к партнерским отношениям в науке. По его словам, российские ученые продолжают сотрудничество с иностранными коллегами. При этом попытки ограничить эту совместную работу все также продолжаются. «Подчеркну, мы всегда будем открыты для партнерства в интересах всего человечества», — заявил Путин на торжественной церемонии, посвященной 300-летию Российской академии наук, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что продолжается сотрудничество российских коллег как между собой, так и с иностранными партнерами. Но ограничения на подобную совместную работу до сих пор вводятся Западом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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