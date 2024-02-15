15 февраля 2024

Юрист объяснил, почему с 1 апреля невыгодно везти авто из-за границы

Юрист Соловьев: с 1 апреля меняется порядок расчета платежа за автомобили
© Служба новостей «URA.RU»
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Ввозя в РФ японские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны Фото:

Для россиян с 1 апреля изменится порядок расчета платежа за автомобили, которые ввозят в РФ из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказал агентству заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«С 1 апреля недоплаченные платежи будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязателен к уплате и физическими, и юридическими лицами. Это уберет необоснованные преимущества, которые получали участники всевозможных схем растаможки», — цитирует агентство «Прайм» Соловьева.

По словам эксперта, сейчас, ввозя в Россию японские и китайские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны. Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости.

Государственная дума России планировала рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы. Законопроект предполагает, что их смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. При этом уточняется, что льготная растаможка будет доступна всего лишь один раз.

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Для россиян с 1 апреля изменится порядок расчета платежа за автомобили, которые ввозят в РФ из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказал агентству заслуженный юрист России Иван Соловьев. «С 1 апреля недоплаченные платежи будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязателен к уплате и физическими, и юридическими лицами. Это уберет необоснованные преимущества, которые получали участники всевозможных схем растаможки», — цитирует агентство «Прайм» Соловьева. По словам эксперта, сейчас, ввозя в Россию японские и китайские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны. Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости. Государственная дума России планировала рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы. Законопроект предполагает, что их смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. При этом уточняется, что льготная растаможка будет доступна всего лишь один раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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