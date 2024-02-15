Юрист объяснил, почему с 1 апреля невыгодно везти авто из-за границы

Юрист Соловьев: с 1 апреля меняется порядок расчета платежа за автомобили

16 февраля 2024 в 05:05 Размер текста - 17 +

Ввозя в РФ японские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны Фото: Илья Московец © URA.RU Для россиян с 1 апреля изменится порядок расчета платежа за автомобили, которые ввозят в РФ из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказал агентству заслуженный юрист России Иван Соловьев. «С 1 апреля недоплаченные платежи будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязателен к уплате и физическими, и юридическими лицами. Это уберет необоснованные преимущества, которые получали участники всевозможных схем растаможки», — цитирует агентство «Прайм» Соловьева. По словам эксперта, сейчас, ввозя в Россию японские и китайские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны. Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости. Государственная дума России планировала рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы. Законопроект предполагает, что их смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. При этом уточняется, что льготная растаможка будет доступна всего лишь один раз.

Для россиян с 1 апреля изменится порядок расчета платежа за автомобили, которые ввозят в РФ из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказал агентству заслуженный юрист России Иван Соловьев. «С 1 апреля недоплаченные платежи будут учтены в составе утилизационного сбора, который обязателен к уплате и физическими, и юридическими лицами. Это уберет необоснованные преимущества, которые получали участники всевозможных схем растаможки», — цитирует агентство «Прайм» Соловьева. По словам эксперта, сейчас, ввозя в Россию японские и китайские авто, платежи оптимизируют путем растаможки за пределами страны. Это привело к тому, что добросовестные компании и граждане, уплачивающие таможенные сборы в полном объеме, оказались в неравных условиях с теми, кто использует схемы занижения таможенной стоимости. Государственная дума России планировала рассмотреть законопроект о введении льготного режима при ввозе автомобилей из-за границы. Законопроект предполагает, что их смогут получить родители или усыновители в многодетных семьях, а также ветераны боевых действий. При этом уточняется, что льготная растаможка будет доступна всего лишь один раз.