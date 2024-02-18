ГП РФ вернет государству завод станкостроения из-за незаконной приватизации

19 февраля 2024 в 05:08 Размер текста - 17 +

Завод приватизировали с нарушениями, уверены в ведомстве Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Генпрокуратура (ГП) РФ обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС). Предприятие в 1990-х годах было приватизировано незаконно, считают в надзорном ведомстве. «В Арбитражный суд Ивановской области с иском об истребовании в пользу РФ акций ОАО „Ивановский завод тяжелого станкостроения“ обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Ответчиками в документе названы АО ИЗТС, ООО „Техинвест“, ООО „Инвестпроект“, а также физические лица—владельцы ценных бумаг», — пишет « Коммерсант ». Решение о передаче акций оборонного завода в частную собственность приняли не уполномоченные на это лица и организация. Также отсутствовало обязательное разрешение правительства РФ, отмечают в прокуратуре. Приватизация завода нанесла ущерб обороноспособности страны. Замгенпрокурора попросил суд истребовать в пользу РФ акции ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения». В качестве обеспечительной меры суд арестовал акции и имущество предприятия. Ивановский завод тяжелого станкостроения основан в 1953 году. На нем производят расточные станки. К началу 1980-х предприятие стало одним из главных в советском станкостроении. В 1990-х предприятие было приватизировано, в 1998-м гендиректором стал Владимир Бажанов. Арбитражный суд Свердловской области ранее арестовал имущество Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Кузнецкие ферросплавы». Генпрокуратура РФ также потребовала вернуть их в собственность государства из-за незаконной приватизации в 90-е годы. Очередное заседание по делу запланировано на 19 февраля, пишет «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Генпрокуратура (ГП) РФ обратилась в арбитражный суд с требованием вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения (ИЗТС). Предприятие в 1990-х годах было приватизировано незаконно, считают в надзорном ведомстве. «В Арбитражный суд Ивановской области с иском об истребовании в пользу РФ акций ОАО „Ивановский завод тяжелого станкостроения“ обратился заместитель генпрокурора России Игорь Ткачев. Ответчиками в документе названы АО ИЗТС, ООО „Техинвест“, ООО „Инвестпроект“, а также физические лица—владельцы ценных бумаг», — пишет «Коммерсант». Решение о передаче акций оборонного завода в частную собственность приняли не уполномоченные на это лица и организация. Также отсутствовало обязательное разрешение правительства РФ, отмечают в прокуратуре. Приватизация завода нанесла ущерб обороноспособности страны. Замгенпрокурора попросил суд истребовать в пользу РФ акции ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения». В качестве обеспечительной меры суд арестовал акции и имущество предприятия. Ивановский завод тяжелого станкостроения основан в 1953 году. На нем производят расточные станки. К началу 1980-х предприятие стало одним из главных в советском станкостроении. В 1990-х предприятие было приватизировано, в 1998-м гендиректором стал Владимир Бажанов. Арбитражный суд Свердловской области ранее арестовал имущество Серовского завода ферросплавов, Челябинского электрометаллургического комбината и АО «Кузнецкие ферросплавы». Генпрокуратура РФ также потребовала вернуть их в собственность государства из-за незаконной приватизации в 90-е годы. Очередное заседание по делу запланировано на 19 февраля, пишет «Национальная служба новостей».