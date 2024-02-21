В Раде предложили ввести режим тотального видеонаблюдения за народом

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Украинские депутаты предложили усилить видеонаблюдение над гражданами Фото:

В Верховной Раде Украины был представлен законопроект, разработанный депутатами партии «Слуга народа», предлагающий ввести режим тотального видеонаблюдения в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента.

«Проект закона разработан с целью обеспечения национальной и государственной безопасности, повышения общего уровня публичной безопасности и порядка, обеспечения безопасности мест проживания и пребывания граждан», — передает содержание законопроекта РИА Новости. Отмечается, что будет введена идентификация граждан на основе биометрических данных, номера паспорта и оцифровки лица.

Видеонаблюдение будет осуществляться над физическими лицами, транспортными средствами, публичными местами, объектами инфраструктуры, предприятиями, учреждениями и организациями. Законопроект находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады. Окончательное решение будет принято после обсуждений и голосования в парламенте.

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В Верховной Раде Украины был представлен законопроект, разработанный депутатами партии «Слуга народа», предлагающий ввести режим тотального видеонаблюдения в стране. Соответствующий документ опубликован на сайте украинского парламента. «Проект закона разработан с целью обеспечения национальной и государственной безопасности, повышения общего уровня публичной безопасности и порядка, обеспечения безопасности мест проживания и пребывания граждан», — передает содержание законопроекта РИА Новости. Отмечается, что будет введена идентификация граждан на основе биометрических данных, номера паспорта и оцифровки лица. Видеонаблюдение будет осуществляться над физическими лицами, транспортными средствами, публичными местами, объектами инфраструктуры, предприятиями, учреждениями и организациями. Законопроект находится на рассмотрении в комитете Верховной Рады. Окончательное решение будет принято после обсуждений и голосования в парламенте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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