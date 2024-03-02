Минобороны ФРГ подтвердило перехват разговора немецких военных

Министерство обороны ФРГ подтвердило, что разговор немецких военных был перехвачен. Об этом заявили в пресс-службе военного ведомства.
«По нашей оценке, был перехвачен разговор внутри ВВС. В настоящее время мы не можем с уверенностью сказать, были ли внесены изменения в записанную или письменную версию, которая циркулирует в Сети», — приводит слова пресс-службы агентство DPА. При этом в МО ФРГ никак не прокомментировали сам факт подготовки атаки на Крымский мост.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал обнародование разговора немецких служащих «очень серьезным вопросом». Он пообещал «очень тщательно, интенсивно и быстро» расследовать ситуацию.
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