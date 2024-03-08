Под Петербургом нашли мумию в спортивной сумке

08 марта 2024 в 11:59 Размер текста - 17 +

Сумку с трупом нашел мужчина во время прогулки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В спортивной сумке в Ленинградской области был найден мумифицированный труп неизвестного человека. Об этом рассказал источник. «В УМВД поступило сообщение о том, что в Выборгском районе в лесном массиве найден труп в сумке. Установить пол и возраст усопшего в силу разложения вряд ли получится», — сообщает источник Пятого канала. Мумифицированный труп был обнаружен случайно 7 марта. Сумку с ним нашел мужчина во время прогулки. В ней лежали фрагменты человеческого тела, «подверженные сильным изменениям», передает RT. Труп уже отправлен в морг. Эксперты там выяснят причины смерти. В месте, где было найдено тело, нет камер.

В спортивной сумке в Ленинградской области был найден мумифицированный труп неизвестного человека. Об этом рассказал источник. «В УМВД поступило сообщение о том, что в Выборгском районе в лесном массиве найден труп в сумке. Установить пол и возраст усопшего в силу разложения вряд ли получится», — сообщает источник Пятого канала. Мумифицированный труп был обнаружен случайно 7 марта. Сумку с ним нашел мужчина во время прогулки. В ней лежали фрагменты человеческого тела, «подверженные сильным изменениям», передает RT. Труп уже отправлен в морг. Эксперты там выяснят причины смерти. В месте, где было найдено тело, нет камер.