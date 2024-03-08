Под Петербургом нашли мумию в спортивной сумке

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Приговор Сергею Мануйлову, бывшему директору СК Гринфлайт, в суде центрального района. Челябинск, сумка адидас, сумка с вещами
Сумку с трупом нашел мужчина во время прогулки Фото:

В спортивной сумке в Ленинградской области был найден мумифицированный труп неизвестного человека. Об этом рассказал источник.

«В УМВД поступило сообщение о том, что в Выборгском районе в лесном массиве найден труп в сумке. Установить пол и возраст усопшего в силу разложения вряд ли получится», — сообщает источник Пятого канала.

Мумифицированный труп был обнаружен случайно 7 марта. Сумку с ним нашел мужчина во время прогулки. В ней лежали фрагменты человеческого тела, «подверженные сильным изменениям», передает RT.

Труп уже отправлен в морг. Эксперты там выяснят причины смерти. В месте, где было найдено тело, нет камер.

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В спортивной сумке в Ленинградской области был найден мумифицированный труп неизвестного человека. Об этом рассказал источник. «В УМВД поступило сообщение о том, что в Выборгском районе в лесном массиве найден труп в сумке. Установить пол и возраст усопшего в силу разложения вряд ли получится», — сообщает источник Пятого канала. Мумифицированный труп был обнаружен случайно 7 марта. Сумку с ним нашел мужчина во время прогулки. В ней лежали фрагменты человеческого тела, «подверженные сильным изменениям», передает RT. Труп уже отправлен в морг. Эксперты там выяснят причины смерти. В месте, где было найдено тело, нет камер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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