В РФ хотят отменить обязательную сдачу ЕГЭ

11 марта 2024 в 02:36 Размер текста - 17 +

Школьникам РФ могут дать выбор между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российским школьникам хотят отменить обязательную сдачу ЕГЭ и дать выбор между ним и традиционными выпускными экзаменами. Такое предложение собирается в понедельник внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. «Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или Единый государственный экзамен или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися», — написано в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Глава комитета Госдумы по труду и один из разработчиков проекта Ярослав Нилов надеется, что «вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше — вообще со временем устранен». По его словам, во временной промежуток, когда проводится ЕГЭ, сильно увеличивается спрос и возрастают затраты россиян на глицин и успокоительные препараты. Также не редки случаи «расстройств и различных заболеваний», подытожил он. Тем не менее, выбирая традиционные выпускные экзамены, можно будет поступить только в колледжи, училища и техникумы. Тем, кто хочет учиться по программам высшего образования, придется выбирать ЕГЭ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2028 года. В 2024 году школьникам разрешат пересдать один предмет, который они плохо написали на ЕГЭ. Первый результат аннулируют независимо от количества набранных баллов, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российским школьникам хотят отменить обязательную сдачу ЕГЭ и дать выбор между ним и традиционными выпускными экзаменами. Такое предложение собирается в понедельник внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. «Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или Единый государственный экзамен или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися», — написано в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС. Глава комитета Госдумы по труду и один из разработчиков проекта Ярослав Нилов надеется, что «вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше — вообще со временем устранен». По его словам, во временной промежуток, когда проводится ЕГЭ, сильно увеличивается спрос и возрастают затраты россиян на глицин и успокоительные препараты. Также не редки случаи «расстройств и различных заболеваний», подытожил он. Тем не менее, выбирая традиционные выпускные экзамены, можно будет поступить только в колледжи, училища и техникумы. Тем, кто хочет учиться по программам высшего образования, придется выбирать ЕГЭ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2028 года. В 2024 году школьникам разрешат пересдать один предмет, который они плохо написали на ЕГЭ. Первый результат аннулируют независимо от количества набранных баллов, передает телеканал 360.