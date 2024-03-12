Военнослужащие шестого танкового полка из Челябинской области установили флаг Народного фронта «Все для Победы!» в Авдеевке. Это событие произошло впервые в истории, сообщили в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ).
«Южноуральские военнослужащие шестого танкового полка впервые в истории установили флаг Народного фронта „Все для Победы!“ в Авдеевке», — указано в сообщении ОНФ. На видео флаг развевается на фоне местной церкви.
Ранее челябинские власти передали на фронт три вездехода — автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», сообщил URA.RU руководитель ОНФ Челябинской области Денис Рыжий. Автомобили были вручены от региональных отделений Государственной инспекции труда и Росреестра, а в правительстве региона помогли привести машины в исправное состояние.
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