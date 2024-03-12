Челябинские танкисты подняли победный флаг над Авдеевкой. Видео

12 марта 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Флаг Народного фронта впервые был поднят над Авдеевкой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие шестого танкового полка из Челябинской области установили флаг Народного фронта «Все для Победы!» в Авдеевке. Это событие произошло впервые в истории, сообщили в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ). «Южноуральские военнослужащие шестого танкового полка впервые в истории установили флаг Народного фронта „Все для Победы!“ в Авдеевке», — указано в сообщении ОНФ. На видео флаг развевается на фоне местной церкви. Ранее челябинские власти передали на фронт три вездехода — автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», сообщил URA.RU руководитель ОНФ Челябинской области Денис Рыжий. Автомобили были вручены от региональных отделений Государственной инспекции труда и Росреестра, а в правительстве региона помогли привести машины в исправное состояние.

Военнослужащие шестого танкового полка из Челябинской области установили флаг Народного фронта «Все для Победы!» в Авдеевке. Это событие произошло впервые в истории, сообщили в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ). «Южноуральские военнослужащие шестого танкового полка впервые в истории установили флаг Народного фронта „Все для Победы!“ в Авдеевке», — указано в сообщении ОНФ. На видео флаг развевается на фоне местной церкви. Ранее челябинские власти передали на фронт три вездехода — автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», сообщил URA.RU руководитель ОНФ Челябинской области Денис Рыжий. Автомобили были вручены от региональных отделений Государственной инспекции труда и Росреестра, а в правительстве региона помогли привести машины в исправное состояние.