Челябинские танкисты подняли победный флаг над Авдеевкой. Видео

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Праздничный митинг-концерт, приуроченный ко Дню народного единства на площади Труда. Екатеринбург, флаг единая россия, митинг, триколор, флаг россии, флаг онф
Флаг Народного фронта впервые был поднят над Авдеевкой Фото:
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Военнослужащие шестого танкового полка из Челябинской области установили флаг Народного фронта «Все для Победы!» в Авдеевке. Это событие произошло впервые в истории, сообщили в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ).

«Южноуральские военнослужащие шестого танкового полка впервые в истории установили флаг Народного фронта „Все для Победы!“ в Авдеевке», — указано в сообщении ОНФ. На видео флаг развевается на фоне местной церкви.

Ранее челябинские власти передали на фронт три вездехода — автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», сообщил URA.RU руководитель ОНФ Челябинской области Денис Рыжий. Автомобили были вручены от региональных отделений Государственной инспекции труда и Росреестра, а в правительстве региона помогли привести машины в исправное состояние.

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Военнослужащие шестого танкового полка из Челябинской области установили флаг Народного фронта «Все для Победы!» в Авдеевке. Это событие произошло впервые в истории, сообщили в пресс-службе регионального отделения Общенародного фронта (ОНФ). «Южноуральские военнослужащие шестого танкового полка впервые в истории установили флаг Народного фронта „Все для Победы!“ в Авдеевке», — указано в сообщении ОНФ. На видео флаг развевается на фоне местной церкви. Ранее челябинские власти передали на фронт три вездехода — автомобиля ВАЗ-2121 «Нива», сообщил URA.RU руководитель ОНФ Челябинской области Денис Рыжий. Автомобили были вручены от региональных отделений Государственной инспекции труда и Росреестра, а в правительстве региона помогли привести машины в исправное состояние.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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