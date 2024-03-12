Шведов попросили собрать тревожный чемоданчик на случай войны с Россией

SO: в Швеции начали готовиться к войне с Россией

12 марта 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

Швеция начала подготовку к войне с Россией Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Швеции попросили местных собирать тревожный чемоданчик на случай войны с Россией. Информацию передает Sud Ouest. «Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в материале. Отмечается, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в январе заявлял, что шведы должны морально подготовиться к войне. Тогда он встревожил граждан. Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка добавила, что концепция «тотальной обороны» заключается в подготовке населения к самостоятельному выживанию в условиях кризиса. К концу этого года планируется разослать во все квартиры и дома брошюры с правилами поведения на случай негативного развития событий. Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России. Представитель МИД Мария Захарова в начале февраля 2024 года предупредила, что Россия ответит на увеличение потенциала НАТО у своих границ.

Власти Швеции попросили местных собирать тревожный чемоданчик на случай войны с Россией. Информацию передает Sud Ouest. «Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в материале. Отмечается, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в январе заявлял, что шведы должны морально подготовиться к войне. Тогда он встревожил граждан. Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка добавила, что концепция «тотальной обороны» заключается в подготовке населения к самостоятельному выживанию в условиях кризиса. К концу этого года планируется разослать во все квартиры и дома брошюры с правилами поведения на случай негативного развития событий. Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России. Представитель МИД Мария Захарова в начале февраля 2024 года предупредила, что Россия ответит на увеличение потенциала НАТО у своих границ.