Шведов попросили собрать тревожный чемоданчик на случай войны с Россией

SO: в Швеции начали готовиться к войне с Россией
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Екатерина Макарова, дизайнер одежды. Пространство традиций Среда. Тюмень., чемоданы, ретро
Швеция начала подготовку к войне с Россией Фото:

Власти Швеции попросили местных собирать тревожный чемоданчик на случай войны с Россией. Информацию передает Sud Ouest.

«Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в материале. Отмечается, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в январе заявлял, что шведы должны морально подготовиться к войне. Тогда он встревожил граждан.

Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка добавила, что концепция «тотальной обороны» заключается в подготовке населения к самостоятельному выживанию в условиях кризиса. К концу этого года планируется разослать во все квартиры и дома брошюры с правилами поведения на случай негативного развития событий.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России. Представитель МИД Мария Захарова в начале февраля 2024 года предупредила, что Россия ответит на увеличение потенциала НАТО у своих границ.

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Власти Швеции попросили местных собирать тревожный чемоданчик на случай войны с Россией. Информацию передает Sud Ouest. «Консервы, портативный фильтр для воды, аптечка и радио. Это то, чем рекомендует запастись правительство», — говорится в материале. Отмечается, что главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден в январе заявлял, что шведы должны морально подготовиться к войне. Тогда он встревожил граждан. Глава агентства по чрезвычайным ситуациям Шарлотт Петри Горницка добавила, что концепция «тотальной обороны» заключается в подготовке населения к самостоятельному выживанию в условиях кризиса. К концу этого года планируется разослать во все квартиры и дома брошюры с правилами поведения на случай негативного развития событий. Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России. Представитель МИД Мария Захарова в начале февраля 2024 года предупредила, что Россия ответит на увеличение потенциала НАТО у своих границ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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