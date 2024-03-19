Адмирал Моисеев вступил в должность главкома ВМФ

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Моисеев стал врио главкома ВМФ России Фото:

Адмирал Александр Моисеев был представлен в должности исполняющего обязанности главнокомандующего ВМФ в Кронштадте на церемонии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новостей.

«Адмирал Моисеев был представлен как врио главкома ВМФ на церемонии в Кронштадте», — сообщают РИА Новости. Ранее стало известно, что его предшественник Николай Евменов покинул должность.

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Адмирал Александр Моисеев был представлен в должности исполняющего обязанности главнокомандующего ВМФ в Кронштадте на церемонии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новостей. «Адмирал Моисеев был представлен как врио главкома ВМФ на церемонии в Кронштадте», — сообщают РИА Новости. Ранее стало известно, что его предшественник Николай Евменов покинул должность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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