Адмирал Моисеев вступил в должность главкома ВМФ

Моисеев стал врио главкома ВМФ России
Адмирал Александр Моисеев был представлен в должности исполняющего обязанности главнокомандующего ВМФ в Кронштадте на церемонии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новостей.
«Адмирал Моисеев был представлен как врио главкома ВМФ на церемонии в Кронштадте», — сообщают РИА Новости. Ранее стало известно, что его предшественник Николай Евменов покинул должность.
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