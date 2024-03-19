Армия и оружие Адмирал Моисеев вступил в должность главкома ВМФ 19 марта 2024 в 14:20 Размер текста - 17 + Моисеев стал врио главкома ВМФ России Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Адмирал Александр Моисеев был представлен в должности исполняющего обязанности главнокомандующего ВМФ в Кронштадте на церемонии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новостей. «Адмирал Моисеев был представлен как врио главкома ВМФ на церемонии в Кронштадте», — сообщают РИА Новости. Ранее стало известно, что его предшественник Николай Евменов покинул должность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Адмирал Александр Моисеев был представлен в должности исполняющего обязанности главнокомандующего ВМФ в Кронштадте на церемонии. Об этом сообщил корреспондент РИА Новостей. «Адмирал Моисеев был представлен как врио главкома ВМФ на церемонии в Кронштадте», — сообщают РИА Новости. Ранее стало известно, что его предшественник Николай Евменов покинул должность. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям