Мурашко: врачей для помощи пострадавшим от теракта собрали за считанные минуты

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Теракт в Крокус Сии Холле. 22 марта 2024. Москва, пожар, крокус-сити, теракт в крокус сити
Врачей для помощи пострадавшим собрали за короткое время Фото:
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Врачей для оказания помощи пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» собрали за считанные минуты. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Отмечу, что усиление произошло в считанные минуты. Все специалисты были мобилизованы. Практически полные коллективы вышли для оказания медицинской помощи», — заявил Мурашко журналистам РИА Новости.

Он уточнил, что дополнительно были готовы и все больницы Москвы и Московской области, и все федеральные центры. Мурашко добавил, что часть пострадавших будут переведены в федеральные клиники.

Теракт произошел 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе дети. Главы силовых ведомств доложили президенту РФ Владимиру Путину о расследовании теракта, а волонтеры начали приносить помощь для пострадавших.

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Врачей для оказания помощи пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» собрали за считанные минуты. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Отмечу, что усиление произошло в считанные минуты. Все специалисты были мобилизованы. Практически полные коллективы вышли для оказания медицинской помощи», — заявил Мурашко журналистам РИА Новости. Он уточнил, что дополнительно были готовы и все больницы Москвы и Московской области, и все федеральные центры. Мурашко добавил, что часть пострадавших будут переведены в федеральные клиники. Теракт произошел 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе дети. Главы силовых ведомств доложили президенту РФ Владимиру Путину о расследовании теракта, а волонтеры начали приносить помощь для пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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