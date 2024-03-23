Происшествия Мурашко: врачей для помощи пострадавшим от теракта собрали за считанные минуты 23 марта 2024 в 06:18 Размер текста - 17 + Врачей для помощи пострадавшим собрали за короткое время Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл» Врачей для оказания помощи пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» собрали за считанные минуты. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Отмечу, что усиление произошло в считанные минуты. Все специалисты были мобилизованы. Практически полные коллективы вышли для оказания медицинской помощи», — заявил Мурашко журналистам РИА Новости. Он уточнил, что дополнительно были готовы и все больницы Москвы и Московской области, и все федеральные центры. Мурашко добавил, что часть пострадавших будут переведены в федеральные клиники. Теракт произошел 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе дети. Главы силовых ведомств доложили президенту РФ Владимиру Путину о расследовании теракта, а волонтеры начали приносить помощь для пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Врачей для оказания помощи пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» собрали за считанные минуты. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Отмечу, что усиление произошло в считанные минуты. Все специалисты были мобилизованы. Практически полные коллективы вышли для оказания медицинской помощи», — заявил Мурашко журналистам РИА Новости. Он уточнил, что дополнительно были готовы и все больницы Москвы и Московской области, и все федеральные центры. Мурашко добавил, что часть пострадавших будут переведены в федеральные клиники. Теракт произошел 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе дети. Главы силовых ведомств доложили президенту РФ Владимиру Путину о расследовании теракта, а волонтеры начали приносить помощь для пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям