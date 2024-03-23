Мурашко: врачей для помощи пострадавшим от теракта собрали за считанные минуты

Врачей для оказания помощи пострадавшим при теракте в Подмосковном «Крокус Сити Холле» собрали за считанные минуты. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Отмечу, что усиление произошло в считанные минуты. Все специалисты были мобилизованы. Практически полные коллективы вышли для оказания медицинской помощи», — заявил Мурашко журналистам РИА Новости.
Он уточнил, что дополнительно были готовы и все больницы Москвы и Московской области, и все федеральные центры. Мурашко добавил, что часть пострадавших будут переведены в федеральные клиники.
Теракт произошел 22 марта. В результате него погибли 60 человек и пострадали более 100, в том числе дети. Главы силовых ведомств доложили президенту РФ Владимиру Путину о расследовании теракта, а волонтеры начали приносить помощь для пострадавших.
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