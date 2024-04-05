В Челябинске наркоторговцы из Екатеринбурга и Краснодара получили 28 лет колонии на двоих

УФСБ по Челябинской области пресечен канал наркоторговли

05 апреля 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Наркоторговцев осудили на длительные сроки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд отправил в колонию строгого режима двух наркоторговцев, из Свердловской области и Краснодарского края. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, один из них получил 16 лет колонии, второй — 12 лет. «Подсудимый, производивший наркотики, приговорен к 16 годам лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей, второй — к 12 годам лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что мужчин признали виновными сразу по нескольким тяжким статьям. Была доказана их причастность к изготовлению и сбыта мефедрона. Наркотики изготавливались в гаражном боксе в больших объемах, а после распространялись с помощью тайников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд отправил в колонию строгого режима двух наркоторговцев, из Свердловской области и Краснодарского края. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, один из них получил 16 лет колонии, второй — 12 лет. «Подсудимый, производивший наркотики, приговорен к 16 годам лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей, второй — к 12 годам лишения свободы со штрафом 150 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что мужчин признали виновными сразу по нескольким тяжким статьям. Была доказана их причастность к изготовлению и сбыта мефедрона. Наркотики изготавливались в гаражном боксе в больших объемах, а после распространялись с помощью тайников.