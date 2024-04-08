Правительство выделит дополнительные 5 млрд рублей на развитие АПК

08 апреля 2024 в 13:17 Размер текста - 17 +

Деньги АПК Мишустин пообещал на совещании с вице-премьерами Фото: Владимир Андреев © URA.RU На развитие агропромышленного сектора России в прошлом году было выделено порядка 400 млрд рублей, благодаря чему АПК сохраняет позицию как один из наиболее сильных секторов экономики страны. Соответствующее заявление сделал глава правительства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». «В прошлом году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. [Это произошло] благодаря государственной поддержке, на которую только в рамках госпрограммы было направлено более 440 млрд рублей. Президент подчеркивал, что у АПК должна быть возможность привлекать союзные средства в нужном объеме», — сказал Мишустин Премьер-министр также дополнил, что на выполнение текущих задач правительство уделяет такому вопросу особое внимание. «На реализацию программы льготного кредитования было предусмотрено более 200 млрд рублй, а на этот год почти 215 млрд», — сообщил Мишустин. По его словам, правительство расширит возможности предпринимателям отрасли. Для субсидирования новых инвестиционных займов кабмин выделит дополнительные средства. «Выделим 5 млрд рублей, чтобы предпринимателей смогли расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для переработки и открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища, приобрести все необходимые материалы для посевной и обеспечить наших потребителей», — заключил Мишустин Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На развитие агропромышленного сектора России в прошлом году было выделено порядка 400 млрд рублей, благодаря чему АПК сохраняет позицию как один из наиболее сильных секторов экономики страны. Соответствующее заявление сделал глава правительства Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24». «В прошлом году был собран уже второй рекордный урожай зерновых в современной истории России. [Это произошло] благодаря государственной поддержке, на которую только в рамках госпрограммы было направлено более 440 млрд рублей. Президент подчеркивал, что у АПК должна быть возможность привлекать союзные средства в нужном объеме», — сказал Мишустин Премьер-министр также дополнил, что на выполнение текущих задач правительство уделяет такому вопросу особое внимание. «На реализацию программы льготного кредитования было предусмотрено более 200 млрд рублй, а на этот год почти 215 млрд», — сообщил Мишустин. По его словам, правительство расширит возможности предпринимателям отрасли. Для субсидирования новых инвестиционных займов кабмин выделит дополнительные средства. «Выделим 5 млрд рублей, чтобы предпринимателей смогли расширить производство сельхозпродукции, нарастить мощности для переработки и открыть передовые фермерские хозяйства, построить хранилища, приобрести все необходимые материалы для посевной и обеспечить наших потребителей», — заключил Мишустин