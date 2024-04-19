Трамп написал гневное обращение к Европе

Трамп упрекнул Европу в том, что она тратит на помощь Украине меньше США

19 апреля 2024 в 17:08 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп призвал Европу шевелиться Фото: Official White House / Shealah Craighead Экс-президент США Дональд Трамп обратился к странам Европы с призывом увеличить финансовую поддержку Украине. По его словам, европейские государства должны оказывать Киеву помощь, сопоставимую с той, что предоставляют Соединенные Штаты. «Почему Европа не выделяет больше денег на помощь Украине? <…> Почему Европа не может уравнять свой объем помощи с тем, который выделяют Соединенные Штаты Америки, или приблизиться к нему?» — написал Трамп в Truth Social . Он призвал Европу «шевелиться». По словам Трампа, США выделили на 100 млрд долларов больше Киеву, чем Европа, несмотря на то, что они географически находятся значительно дальше. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Трамп сможет стать посредником по Украине, передает RT. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл сообщила, что Трамп во время пребывания на своем посту считал, что Украина должна стать частью России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-президент США Дональд Трамп обратился к странам Европы с призывом увеличить финансовую поддержку Украине. По его словам, европейские государства должны оказывать Киеву помощь, сопоставимую с той, что предоставляют Соединенные Штаты. «Почему Европа не выделяет больше денег на помощь Украине? <…> Почему Европа не может уравнять свой объем помощи с тем, который выделяют Соединенные Штаты Америки, или приблизиться к нему?» — написал Трамп в Truth Social. Он призвал Европу «шевелиться». По словам Трампа, США выделили на 100 млрд долларов больше Киеву, чем Европа, несмотря на то, что они географически находятся значительно дальше. Ранее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Трамп сможет стать посредником по Украине, передает RT. Экс-директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл сообщила, что Трамп во время пребывания на своем посту считал, что Украина должна стать частью России.