20 апреля 2024

Республиканцы и демократы устроили скандал в Конгрессе из-за флагов Украины

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Заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края. Пермь, депутат, чиновники, обсуждение, правительство, дума, переговоры, решение, заксобрание, дискуссия
Обсуждение пакета поддержки Украине вызвало в Конгрессе США бурную реакцию Фото:
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В Конгрессе США вспыхнула словесная перепалка, когда демократы и республиканцы обсуждали очередной пакет поддержки Украине. Представители либеральной партии начали размахивать желто-голубыми флагами, едва не сорвав голосование.

«Ближе к концу голосования, в нарушение протокола, демократы начали раздавать украинские флаги. Левая сторона прохода в зале взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что им было сделано замечание, поскольку размахивание флагом является нарушением регламента. Демократы ответили насмешками», — рассказывает Fox News.

Канал уточняет, что член палаты представителей Анна Паулина Луна, республиканец от Флориды, вышла к микрофонам со словами «Уберите эти чертовы флаги», чем спровоцировала еще одну бурную реакцию со стороны демократов. Всех участников дебатов в итоге призвали к порядку.

Палата представителей США 20 апреля одобрила проект о выделении Украине новой военной помощи в размере 61 миллиард долларов. Пакет был принят 311 голосами против 112, причем за него проголосовало больше демократов, чем республиканцев. В МИД РФ назвали это решение спонсированием терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что это приведет к большим потерям ВСУ, передает RT.

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В Конгрессе США вспыхнула словесная перепалка, когда демократы и республиканцы обсуждали очередной пакет поддержки Украине. Представители либеральной партии начали размахивать желто-голубыми флагами, едва не сорвав голосование. «Ближе к концу голосования, в нарушение протокола, демократы начали раздавать украинские флаги. Левая сторона прохода в зале взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что им было сделано замечание, поскольку размахивание флагом является нарушением регламента. Демократы ответили насмешками», — рассказывает Fox News. Канал уточняет, что член палаты представителей Анна Паулина Луна, республиканец от Флориды, вышла к микрофонам со словами «Уберите эти чертовы флаги», чем спровоцировала еще одну бурную реакцию со стороны демократов. Всех участников дебатов в итоге призвали к порядку. Палата представителей США 20 апреля одобрила проект о выделении Украине новой военной помощи в размере 61 миллиард долларов. Пакет был принят 311 голосами против 112, причем за него проголосовало больше демократов, чем республиканцев. В МИД РФ назвали это решение спонсированием терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что это приведет к большим потерям ВСУ, передает RT.
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