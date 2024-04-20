Республиканцы и демократы устроили скандал в Конгрессе из-за флагов Украины

21 апреля 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

Обсуждение пакета поддержки Украине вызвало в Конгрессе США бурную реакцию Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Конгрессе США вспыхнула словесная перепалка, когда демократы и республиканцы обсуждали очередной пакет поддержки Украине. Представители либеральной партии начали размахивать желто-голубыми флагами, едва не сорвав голосование. «Ближе к концу голосования, в нарушение протокола, демократы начали раздавать украинские флаги. Левая сторона прохода в зале взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что им было сделано замечание, поскольку размахивание флагом является нарушением регламента. Демократы ответили насмешками», — рассказывает Fox News. Канал уточняет, что член палаты представителей Анна Паулина Луна, республиканец от Флориды, вышла к микрофонам со словами «Уберите эти чертовы флаги», чем спровоцировала еще одну бурную реакцию со стороны демократов. Всех участников дебатов в итоге призвали к порядку. Палата представителей США 20 апреля одобрила проект о выделении Украине новой военной помощи в размере 61 миллиард долларов. Пакет был принят 311 голосами против 112, причем за него проголосовало больше демократов, чем республиканцев. В МИД РФ назвали это решение спонсированием терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что это приведет к большим потерям ВСУ, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Конгрессе США вспыхнула словесная перепалка, когда демократы и республиканцы обсуждали очередной пакет поддержки Украине. Представители либеральной партии начали размахивать желто-голубыми флагами, едва не сорвав голосование. «Ближе к концу голосования, в нарушение протокола, демократы начали раздавать украинские флаги. Левая сторона прохода в зале взорвалась радостными возгласами, когда таймер голосования достиг нуля, за что им было сделано замечание, поскольку размахивание флагом является нарушением регламента. Демократы ответили насмешками», — рассказывает Fox News. Канал уточняет, что член палаты представителей Анна Паулина Луна, республиканец от Флориды, вышла к микрофонам со словами «Уберите эти чертовы флаги», чем спровоцировала еще одну бурную реакцию со стороны демократов. Всех участников дебатов в итоге призвали к порядку. Палата представителей США 20 апреля одобрила проект о выделении Украине новой военной помощи в размере 61 миллиард долларов. Пакет был принят 311 голосами против 112, причем за него проголосовало больше демократов, чем республиканцев. В МИД РФ назвали это решение спонсированием терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что это приведет к большим потерям ВСУ, передает RT.