В российском регионе разрешили оканчивать школу без ЕГЭ

Старовойт: в Курской области выпускникам можно сдать ЕГЭ по желанию

22 апреля 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Роман Старовойт сообщил, что в 2023 году практика с отменой ЕГЭ уже применялась в некоторых регионах РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Из-за обстрелов со стороны ВСУ власти Курской области приняли решение об отмене обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, у выпускников школ региона есть возможность пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. Старовойт также отметил, что в 2023 году подобная практика уже применялась в новых территориях и некоторых муниципалитетах Курской области. В 2024 году данный порядок будет распространен на все учебные заведения региона, затрагивая 12 тысяч учащихся девятых классов и около четырех тысяч выпускников одиннадцатых классов. Похожие меры будут приняты и в других приграничных областях, включая Брянскую и Белгородскую области. Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР намерены внеси законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и дать выбор между ним и традиционными выпускными экзаменами. В 2024 году у выпускников появится возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за обстрелов со стороны ВСУ власти Курской области приняли решение об отмене обязательного Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для выпускников школ. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. «У одиннадцатиклассников при этом остается возможность сдать ЕГЭ по их желанию для предоставления результатов в вузы», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, у выпускников школ региона есть возможность пройти государственную итоговую аттестацию в форме промежуточной аттестации. Старовойт также отметил, что в 2023 году подобная практика уже применялась в новых территориях и некоторых муниципалитетах Курской области. В 2024 году данный порядок будет распространен на все учебные заведения региона, затрагивая 12 тысяч учащихся девятых классов и около четырех тысяч выпускников одиннадцатых классов. Похожие меры будут приняты и в других приграничных областях, включая Брянскую и Белгородскую области. Ранее сообщалось, что депутаты от ЛДПР намерены внеси законопроект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ и дать выбор между ним и традиционными выпускными экзаменами. В 2024 году у выпускников появится возможность пересдачи одного предмета ЕГЭ до конца приемной кампании, передает RT.