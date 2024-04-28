Великий понедельник 2024: что можно и нельзя делать в первый день Страстной недели

В понедельник 29 апреля запрещается есть мясо, рыбу, яйца

29 апреля 2024 в 00:39 Размер текста - 17 +

Каждый день Страстной недели нужно начинать с молитв и покаяния Фото: Илья Московец © URA.RU В 2024 году первый день Страстной недели — Великий понедельник приходится на 29 апреля. Он не имеет определенной даты и отмечается каждый год за неделю до Пасхи. В этот день церковь вспоминает несколько событий из Нового Завета. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в первый день этой недели. История и суть праздника В первый день Страстной недели, который можно называть Чистым или Великим понедельником, принято вспоминать эпизод из Евангелия. Иисус намеревался попробовать плоды дерева инжира, однако на нем оказалась одна листва. Тогда Христос сделал так, что в один миг дерево иссохло. Так он показал, что может не только излечивать страждущих, укрощать непогоду и воскрешать почивших. Люди убедились, что сила Божия многогранна и прогневавшие. Эта история показывает, что Иисус мог так же обратить свою силу против своих распинателей, но не стал делать этого. Таким образом, иссохшаяся дерево стало предупреждением для безбожников, которые не стараются взрастить в себе плоды духовные. С Великим понедельником также связана история предательства Иосифа завистливыми братьями. Израильтянин Иосиф был любимым сыном Иакова и Рахили, получал много внимания и любви от отца. За это его возненавидели 11 братьев. Иосиф рос в праведности и имел божественный дар видеть вещие сны. Когда он рассказал братьям о сновидении, в котором возвысился над ними, они решили наказать Иосифа. Братья продали его рабовладельцам в Египет, а одежду порвали и измазали кровью, сообщив, что на него напали дикие звери. Однако пророк не погиб, так как Бог был к нему благосклонен. Видения израильтянина помогли ему возвыситься и стать правой рукой фараона. Таким образом, сон сбылся. Иосиф достиг высот, о которых не могли и мечтать его братья. Что можно делать Каждый день этой недели нужно начинать с молитв и покаяния, приходить в храм на богослужения. Дни Страстной недели в народе также называют чистыми, потому что в этот период верующие начинают готовиться к Пасхе и наводят порядок в домах. Помимо того, из жилья нужно выбрасывать все ненужное, чтобы освободить место для нового. Отмечается, что уборка перед Пасхой продлится до Великого четверга. В Великий понедельник нужно уделить внимание садоводству. Именно в первый день Страстной недели лучше заниматься посевом, тогда урожай в будущем будет богатым. В понедельник стоит употреблять овощи и фрукты, крупы, орехи и сухофрукты, мед. Из горячей еды разрешено есть каши на воде, постные супы. В Великий понедельник нужно заняться садоводством, урожай в будущем был богатым Фото: Анна Майорова © URA.RU Что нельзя делать Главным смыслом Страстной недели является духовное очищение. Поэтому в любой из ее дней запрещено совершать дурные поступки, материться, конфликтовать с окружающими, оскорблять кого-либо, вспоминать старые обиды. Кроме того, нельзя отказывать нуждающимся в помощи, а раскаявшимся — в прощении. В Чистый понедельник не стоит занимать деньги, а наоборот, нужно избавляться от долгов. Эта неделя — не время для веселья, поэтому под запрет попадают свадьбы, венчания и гуляния, распитие алкоголя, крещение детей, азартные игры. Страстная неделя — это период строгого поста. В понедельник запрещается есть продукты животного происхождения: мясо, рыбу, молоко, яйца. Во время Страстной недели запрещено распитие алкоголя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Приметы Чтобы привлечь богатство в дом, необходимо в Чистый понедельник опустить в воду золотое или серебряное украшение, а после умыться этой водой. Также обращают внимание и на погоду. Солнечный и теплый день считается предвестником хорошего урожая. Солнечный и теплый день в Чистый понедельник считается предвестником хорошего урожая Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году первый день Страстной недели — Великий понедельник приходится на 29 апреля. Он не имеет определенной даты и отмечается каждый год за неделю до Пасхи. В этот день церковь вспоминает несколько событий из Нового Завета. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать в первый день этой недели. В первый день Страстной недели, который можно называть Чистым или Великим понедельником, принято вспоминать эпизод из Евангелия. Иисус намеревался попробовать плоды дерева инжира, однако на нем оказалась одна листва. Тогда Христос сделал так, что в один миг дерево иссохло. Так он показал, что может не только излечивать страждущих, укрощать непогоду и воскрешать почивших. Люди убедились, что сила Божия многогранна и прогневавшие. Эта история показывает, что Иисус мог так же обратить свою силу против своих распинателей, но не стал делать этого. Таким образом, иссохшаяся дерево стало предупреждением для безбожников, которые не стараются взрастить в себе плоды духовные. С Великим понедельником также связана история предательства Иосифа завистливыми братьями. Израильтянин Иосиф был любимым сыном Иакова и Рахили, получал много внимания и любви от отца. За это его возненавидели 11 братьев. Иосиф рос в праведности и имел божественный дар видеть вещие сны. Когда он рассказал братьям о сновидении, в котором возвысился над ними, они решили наказать Иосифа. Братья продали его рабовладельцам в Египет, а одежду порвали и измазали кровью, сообщив, что на него напали дикие звери. Однако пророк не погиб, так как Бог был к нему благосклонен. Видения израильтянина помогли ему возвыситься и стать правой рукой фараона. Таким образом, сон сбылся. Иосиф достиг высот, о которых не могли и мечтать его братья. Каждый день этой недели нужно начинать с молитв и покаяния, приходить в храм на богослужения. Дни Страстной недели в народе также называют чистыми, потому что в этот период верующие начинают готовиться к Пасхе и наводят порядок в домах. Помимо того, из жилья нужно выбрасывать все ненужное, чтобы освободить место для нового. Отмечается, что уборка перед Пасхой продлится до Великого четверга. В Великий понедельник нужно уделить внимание садоводству. Именно в первый день Страстной недели лучше заниматься посевом, тогда урожай в будущем будет богатым. В понедельник стоит употреблять овощи и фрукты, крупы, орехи и сухофрукты, мед. Из горячей еды разрешено есть каши на воде, постные супы. Главным смыслом Страстной недели является духовное очищение. Поэтому в любой из ее дней запрещено совершать дурные поступки, материться, конфликтовать с окружающими, оскорблять кого-либо, вспоминать старые обиды. Кроме того, нельзя отказывать нуждающимся в помощи, а раскаявшимся — в прощении. В Чистый понедельник не стоит занимать деньги, а наоборот, нужно избавляться от долгов. Эта неделя — не время для веселья, поэтому под запрет попадают свадьбы, венчания и гуляния, распитие алкоголя, крещение детей, азартные игры. Страстная неделя — это период строгого поста. В понедельник запрещается есть продукты животного происхождения: мясо, рыбу, молоко, яйца. Чтобы привлечь богатство в дом, необходимо в Чистый понедельник опустить в воду золотое или серебряное украшение, а после умыться этой водой. Также обращают внимание и на погоду. Солнечный и теплый день считается предвестником хорошего урожая.