Shot: водитель тонувшего автобуса в Питере оказался злостным нарушителем ПДД

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, за последний год был оштрафован пять раз за различные нарушения правил дорожного движения. За свои нарушения он заплатил пять тысяч рублей.
«44-летнего Рахматшоха Курбонова дважды штрафовали по статье „Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“», — сообщил telegram-канал Shot. Кроме того, водителю выписывали штраф за езду по обочине, проезд на красный свет и за то, что не уступил дорогу машине, которая имела преимущество.
В Санкт-Петербурге 10 мая произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку, погибьли семь человек. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков считает, что виновным может быть как водитель, так и организация-перевозчик. «Известия» со ссылкой на источник опубликовали имена погибших.
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