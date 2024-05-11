Shot: водитель тонувшего автобуса в Питере оказался злостным нарушителем ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса пять раз штрафовали за нарушения ПДД Фото:
новость из сюжета
Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, за последний год был оштрафован пять раз за различные нарушения правил дорожного движения. За свои нарушения он заплатил пять тысяч рублей.

«44-летнего Рахматшоха Курбонова дважды штрафовали по статье „Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“», — сообщил telegram-канал Shot. Кроме того, водителю выписывали штраф за езду по обочине, проезд на красный свет и за то, что не уступил дорогу машине, которая имела преимущество.

В Санкт-Петербурге 10 мая произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку, погибьли семь человек. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков считает, что виновным может быть как водитель, так и организация-перевозчик. «Известия» со ссылкой на источник опубликовали имена погибших.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, за последний год был оштрафован пять раз за различные нарушения правил дорожного движения. За свои нарушения он заплатил пять тысяч рублей. «44-летнего Рахматшоха Курбонова дважды штрафовали по статье „Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“», — сообщил telegram-канал Shot. Кроме того, водителю выписывали штраф за езду по обочине, проезд на красный свет и за то, что не уступил дорогу машине, которая имела преимущество. В Санкт-Петербурге 10 мая произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку, погибьли семь человек. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков считает, что виновным может быть как водитель, так и организация-перевозчик. «Известия» со ссылкой на источник опубликовали имена погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...