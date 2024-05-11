Shot: водитель тонувшего автобуса в Питере оказался злостным нарушителем ПДД

11 мая 2024 в 16:14 Размер текста - 17 +

Водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса пять раз штрафовали за нарушения ПДД Фото: МЧС России/ТАСС новость из сюжета Автобус упал в реку Мойку после ДТП на Поцелуевом мосту в Питере Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, за последний год был оштрафован пять раз за различные нарушения правил дорожного движения. За свои нарушения он заплатил пять тысяч рублей. «44-летнего Рахматшоха Курбонова дважды штрафовали по статье „Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“», — сообщил telegram-канал Shot. Кроме того, водителю выписывали штраф за езду по обочине, проезд на красный свет и за то, что не уступил дорогу машине, которая имела преимущество. В Санкт-Петербурге 10 мая произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку, погибьли семь человек. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков считает, что виновным может быть как водитель, так и организация-перевозчик. «Известия» со ссылкой на источник опубликовали имена погибших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель автобуса, который упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге, за последний год был оштрафован пять раз за различные нарушения правил дорожного движения. За свои нарушения он заплатил пять тысяч рублей. «44-летнего Рахматшоха Курбонова дважды штрафовали по статье „Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием“», — сообщил telegram-канал Shot. Кроме того, водителю выписывали штраф за езду по обочине, проезд на красный свет и за то, что не уступил дорогу машине, которая имела преимущество. В Санкт-Петербурге 10 мая произошло ДТП, при котором автобус с пассажирами упал в реку Мойку, погибьли семь человек. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков считает, что виновным может быть как водитель, так и организация-перевозчик. «Известия» со ссылкой на источник опубликовали имена погибших.