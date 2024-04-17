Каких новых угроз ждать Крыму от ВСУ

Военкор Чаленко: Украина устроит диверсии на железной дороге «Ростов-Крым»

17 апреля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Основная угроза Крымского моста по-прежнему — диверсии, отметил Владимир Орлов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина усилит атаки на Крым через диверсии на железнодорожных путях «Ростов-на-Дону — Крым». Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Сейчас идет строительство железнодорожной линии „Ростов-Крым“, которая свяжет материковую часть. Украина предпримет какие-то действия, направленные на диверсии на железнодорожном пути. Потому что ракет не напасешься. Они может и попробуют запустить их, но британские Storm Shadow очень дорогие, это не выгодно. Сколько бы они их не запустили, все равно железную дорогу починят. Это не Крымский мост. Приедет бригада и в считаные дни заменит рельсы. Поэтому попытки будут, но говорить о том, что они будут успешными, это вряд ли», — заявил Александр Чаленко. Кроме того диверсии ВСУ возможны и на Крымском мосту. Такое предположение в разговоре с URA.RU высказал военный эксперт Владимир Орлов. «Систем, которые могут добить Крымский мост, в распоряжении Украины не так много. У них есть ракеты французские SCALP, Storm Shadow и безэкипажные катера, которые могут попытаться войти в акваторию, пытаться атаковать его опоры. Каких-то других систем, которые, действительно, могли бы воздействовать на данное инженерное сооружение, в распоряжении Киева нет. Ракеты Storm Shadow пускают туда регулярно, но чтобы вывести мост из строя их недостаточно. Да, они могут его повредить, нанести какой-то незначительный ущерб. Если речь о нескольких запусках, то, конечно, они их смогут производить не чаще двух раз в неделю, может быть даже меньше. Это для нас неприятно, но и не критично. Такие атаки не создают для нас какую-то военную проблему. Если мы вспомним теракт на Крымском мосту в 2022 году, когда взорвали порядка пяти тонн взрывчатого вещества, мост сильно пострадал, но его достаточно быстро привели в рабочее состояние. То есть мы можем сделать вывод, что основная угроза Крымского моста по-прежнему — диверсии, а не какие-то вооружения, которые есть в распоряжении ВСУ», — объяснил он. В ночь с 16 на 17 апреля ВСУ атаковали аэродром в Джанкое (север Крыма) с помощью 12 оперативно-тактических американских ракет ATACMS. Официальной информации, что у Украины теперь есть подобное оружие не было. Американские СМИ писали, что Киев мог получить их тайно еще в октябре 2023 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина усилит атаки на Крым через диверсии на железнодорожных путях «Ростов-на-Дону — Крым». Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко. «Сейчас идет строительство железнодорожной линии „Ростов-Крым“, которая свяжет материковую часть. Украина предпримет какие-то действия, направленные на диверсии на железнодорожном пути. Потому что ракет не напасешься. Они может и попробуют запустить их, но британские Storm Shadow очень дорогие, это не выгодно. Сколько бы они их не запустили, все равно железную дорогу починят. Это не Крымский мост. Приедет бригада и в считаные дни заменит рельсы. Поэтому попытки будут, но говорить о том, что они будут успешными, это вряд ли», — заявил Александр Чаленко. Кроме того диверсии ВСУ возможны и на Крымском мосту. Такое предположение в разговоре с URA.RU высказал военный эксперт Владимир Орлов. «Систем, которые могут добить Крымский мост, в распоряжении Украины не так много. У них есть ракеты французские SCALP, Storm Shadow и безэкипажные катера, которые могут попытаться войти в акваторию, пытаться атаковать его опоры. Каких-то других систем, которые, действительно, могли бы воздействовать на данное инженерное сооружение, в распоряжении Киева нет. Ракеты Storm Shadow пускают туда регулярно, но чтобы вывести мост из строя их недостаточно. Да, они могут его повредить, нанести какой-то незначительный ущерб. Если речь о нескольких запусках, то, конечно, они их смогут производить не чаще двух раз в неделю, может быть даже меньше. Это для нас неприятно, но и не критично. Такие атаки не создают для нас какую-то военную проблему. Если мы вспомним теракт на Крымском мосту в 2022 году, когда взорвали порядка пяти тонн взрывчатого вещества, мост сильно пострадал, но его достаточно быстро привели в рабочее состояние. То есть мы можем сделать вывод, что основная угроза Крымского моста по-прежнему — диверсии, а не какие-то вооружения, которые есть в распоряжении ВСУ», — объяснил он. В ночь с 16 на 17 апреля ВСУ атаковали аэродром в Джанкое (север Крыма) с помощью 12 оперативно-тактических американских ракет ATACMS. Официальной информации, что у Украины теперь есть подобное оружие не было. Американские СМИ писали, что Киев мог получить их тайно еще в октябре 2023 года.