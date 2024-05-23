В Минобороны раскрыли подробности ночного обстрела Белгорода

Российские системы ПВО за прошедшую ночь смогли сбить ракетные снаряды РСЗО «Вампир» и «Ольха», а также три беспилотных летательных аппарата, находившихся в воздухе над Белгородской областью. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
«В течении прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня «Ольха», реактивной системы залпового огня «Вампир» и БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что удалось уничтожить три ракетных снаряда РСЗО "Ольха", тридцать два ракетных снаряда РСЗО "Вампир" и три беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области.
В центре Белгорода утром 23 мая произошли серии взрывов. В результате нападения ВСУ территории двух детских лагерей в Белгороде были атакованы. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямых попаданий были разрушены хозпостройка и стадион.
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