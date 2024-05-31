Фигурант дела генерала Кузнецова потерял три бизнес-точки под названиями «Рай»

В Краснодаре закрылись объекты, принадлежащие фигуранту дела главного кадровика Минобороны РФ Юрия Кузнецова Леве Мартиросяну. Отель, продуктовый магазин и столовая «Рай», расположенные напротив Краснодарского высшего военного училища, прекратили свою работу.
«Закрылись больше недели [назад]. Некому руководить, поэтому...», — приводит слова владельца соседнего общепита РИА Новости. В агентстве отметили, что двери кафе закрыты, и в отеле отсутствуют посетители. Тем не менее другое заведение под управлением Мартиросяна, гостиница «Рай» на улице Братьев Игнатовых, продолжает функционировать, как подтвердили сотрудники отеля.
Мартиросяна арестовали 14 мая. Под стражей он пробудет до 12 июля. Он проходит фигурантом по делу о даче взятки Кузнецову. Ее точная сумма — 30 миллионов 500 тысяч рублей. Сам Кузнецов также арестован. Ранее сообщалось, что даже после ареста Мартиросяна персонал отелей продолжает работать.
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