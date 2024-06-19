Путин восхитился преображением Пхеньяна за последние 24 года

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир, топ
Путин восхитился Пхеньяном и труду руководства и жителей страны, которые преобразили город Фото:

Президент РФ Владимир Путин во время своего второго визита в Северную Корею восхитился преображением Пхеньяна за 24 года. Он отметил, что таким город сделали глава государства Ким Чен Ын и его граждане. В прошлый раз Путин посещал КНДР в 2000 году.

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«Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Также он отметил, что город преобразился за счет руководства Кима и труду его жителей.

Ранее начались переговоры Ким Чен Ына и Путина. Позже было анонсировано подписание фундаментального договора между странами. Он ляжет в основу двустороннего сотрудничества РФ и КНДР.

Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что следующая встреча с Кимом пройдет в Москве. Он также поблагодарил главу КНДР за приглашение в страну, передает RT.

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Президент РФ Владимир Путин во время своего второго визита в Северную Корею восхитился преображением Пхеньяна за 24 года. Он отметил, что таким город сделали глава государства Ким Чен Ын и его граждане. В прошлый раз Путин посещал КНДР в 2000 году. «Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Также он отметил, что город преобразился за счет руководства Кима и труду его жителей. Ранее начались переговоры Ким Чен Ына и Путина. Позже было анонсировано подписание фундаментального договора между странами. Он ляжет в основу двустороннего сотрудничества РФ и КНДР. Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что следующая встреча с Кимом пройдет в Москве. Он также поблагодарил главу КНДР за приглашение в страну, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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