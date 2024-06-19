Путин восхитился преображением Пхеньяна за последние 24 года

19 июня 2024 в 10:04 Размер текста - 17 +

Путин восхитился Пхеньяном и труду руководства и жителей страны, которые преобразили город Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во время своего второго визита в Северную Корею восхитился преображением Пхеньяна за 24 года. Он отметил, что таким город сделали глава государства Ким Чен Ын и его граждане. В прошлый раз Путин посещал КНДР в 2000 году. Новость по теме В Северной Корее началась необычная церемония встречи Путина и Ким Чен Ына. Фото, видео «Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Также он отметил, что город преобразился за счет руководства Кима и труду его жителей. Ранее начались переговоры Ким Чен Ына и Путина. Позже было анонсировано подписание фундаментального договора между странами. Он ляжет в основу двустороннего сотрудничества РФ и КНДР. Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что следующая встреча с Кимом пройдет в Москве. Он также поблагодарил главу КНДР за приглашение в страну, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин во время своего второго визита в Северную Корею восхитился преображением Пхеньяна за 24 года. Он отметил, что таким город сделали глава государства Ким Чен Ын и его граждане. В прошлый раз Путин посещал КНДР в 2000 году. «Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляют перемены в облике Пхеньяна, перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000», — заявил Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Также он отметил, что город преобразился за счет руководства Кима и труду его жителей. Ранее начались переговоры Ким Чен Ына и Путина. Позже было анонсировано подписание фундаментального договора между странами. Он ляжет в основу двустороннего сотрудничества РФ и КНДР. Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что следующая встреча с Кимом пройдет в Москве. Он также поблагодарил главу КНДР за приглашение в страну, передает RT.