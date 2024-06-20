Скончался канадский актер из «Голодных игр»

На 89-м году скончался актер из «Голодных игр» Дональд Сазерленд
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Дональду Сазерленду было 88 лет
Дональду Сазерленду было 88 лет Фото:

На 89-м году жизни скончался канадский актер Дональд Сазерленд, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как «Голодные игры» и «Гордость и предубеждение». О смерти сообщил его сын Кифер Сазерленд. 

«С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался», — сообщил Сазерленд. Заявление опубликовано в соцсети X. 

Дональд Сазерленд родился в Канаде и начал свою актерскую карьеру в 1963 году. Он сыграл во множестве фильмов и телесериалов, завоевав признание и любовь зрителей по всему миру.

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На 89-м году жизни скончался канадский актер Дональд Сазерленд, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как «Голодные игры» и «Гордость и предубеждение». О смерти сообщил его сын Кифер Сазерленд.  «С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался», — сообщил Сазерленд. Заявление опубликовано в соцсети X.  Дональд Сазерленд родился в Канаде и начал свою актерскую карьеру в 1963 году. Он сыграл во множестве фильмов и телесериалов, завоевав признание и любовь зрителей по всему миру.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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