Скончался канадский актер из «Голодных игр»

Дональду Сазерленду было 88 лет
На 89-м году жизни скончался канадский актер Дональд Сазерленд, наиболее известный по ролям в таких фильмах, как «Голодные игры» и «Гордость и предубеждение». О смерти сообщил его сын Кифер Сазерленд.
«С тяжелым сердцем я сообщаю вам, что мой отец, Дональд Сазерленд, скончался», — сообщил Сазерленд. Заявление опубликовано в соцсети X.
Дональд Сазерленд родился в Канаде и начал свою актерскую карьеру в 1963 году. Он сыграл во множестве фильмов и телесериалов, завоевав признание и любовь зрителей по всему миру.
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