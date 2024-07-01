Футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе нидерландца Квинси Промеса

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Квинси Промес за время игры в «Спартаке» забил 114 мячей Фото:

Нидерландский футболист Квинси Промес покидает московский клуб «Спартак». Между ними закончился контракт, сообщили в клубе.

«Контракт „Спартака“ с Квинси Промесом подошел к концу», — сообщил клуб на своем официальном сайте. Отмечается, что Квинси провел за команду 235 матчей, забив 114 раз. Это шестой результат в истории клуба.

«Спартак» отметил, что футболист пропустил вторую часть завершившегося сезона. Это стало причиной, почему контракт не был продлен, передает Sport24.

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Нидерландский футболист Квинси Промес покидает московский клуб «Спартак». Между ними закончился контракт, сообщили в клубе. «Контракт „Спартака“ с Квинси Промесом подошел к концу», — сообщил клуб на своем официальном сайте. Отмечается, что Квинси провел за команду 235 матчей, забив 114 раз. Это шестой результат в истории клуба. «Спартак» отметил, что футболист пропустил вторую часть завершившегося сезона. Это стало причиной, почему контракт не был продлен, передает Sport24.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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