Футбольный клуб «Спартак» объявил об уходе нидерландца Квинси Промеса

01 июля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Квинси Промес за время игры в «Спартаке» забил 114 мячей Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Нидерландский футболист Квинси Промес покидает московский клуб «Спартак». Между ними закончился контракт, сообщили в клубе. «Контракт „Спартака“ с Квинси Промесом подошел к концу», — сообщил клуб на своем официальном сайте. Отмечается, что Квинси провел за команду 235 матчей, забив 114 раз. Это шестой результат в истории клуба. «Спартак» отметил, что футболист пропустил вторую часть завершившегося сезона. Это стало причиной, почему контракт не был продлен, передает Sport24 . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нидерландский футболист Квинси Промес покидает московский клуб «Спартак». Между ними закончился контракт, сообщили в клубе. «Контракт „Спартака“ с Квинси Промесом подошел к концу», — сообщил клуб на своем официальном сайте. Отмечается, что Квинси провел за команду 235 матчей, забив 114 раз. Это шестой результат в истории клуба. «Спартак» отметил, что футболист пропустил вторую часть завершившегося сезона. Это стало причиной, почему контракт не был продлен, передает Sport24.