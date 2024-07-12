Что такое «Фикбук» и почему Роскомнадзор его заблокировал

Роскомнадзор заблокировал «Фикбук» из-за контента с пропагандой ЛГБТ*

12 июля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Фикбук появился в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора (РКН) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сайт с фанфиками (по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и др.) появился в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора (РКН), выяснил корреспондент URA.RU. «Фикбук» является самой большой русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй и литературоведческих статей. Что такое «Фикбук» и почему он больше не доступен на территории РФ — в материале URA.RU. Что такое «Фикбук» «Фикбук», или «Книга фанфиков», — крупнейшая русскоязычная платформа с фанфиками, созданная в 2007 году как альтернатива англоязычному ресурсу Fanfiction.net. На сайте читатель может выбрать фандом, героев, предпочтительный размер и рейтинг работы, а также метки, характеризующие особенности сюжета. Однако пользователям нельзя публиковать чужие фанфики, тексты на иностранном языке, личные заметки. Фанфик — это история, написанная фанатами на основе существующей книги, фильма, мюзикла, компьютерной игры, телешоу и других произведений поп-культуры. Почему «Фикбук» заблокировали Ранее Роскомнадзор (РКН) неоднократно требовал от владельцев сайта удалить запрещенный в РФ контент с пропагандой ЛГБТ* (в России движение признано экстремистским и запрещено). В случае отказа ресурс будет заблокирован на территории РФ. Однако, по данным ведомства, владельцы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие. Фото: реестр Роскомнадзора *В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Ранее URA.RU стало известно, что сайт заблокировали и внесли в реестр заблокированных ресурсов РКН. В telegram-канале «Фикбука» ответили, что «произошло недоразумение и мы работаем над тем, чтобы это исправить». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сайт с фанфиками (по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и др.) появился в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора (РКН), выяснил корреспондент URA.RU. «Фикбук» является самой большой русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй и литературоведческих статей. Что такое «Фикбук» и почему он больше не доступен на территории РФ — в материале URA.RU. «Фикбук», или «Книга фанфиков», — крупнейшая русскоязычная платформа с фанфиками, созданная в 2007 году как альтернатива англоязычному ресурсу Fanfiction.net. На сайте читатель может выбрать фандом, героев, предпочтительный размер и рейтинг работы, а также метки, характеризующие особенности сюжета. Однако пользователям нельзя публиковать чужие фанфики, тексты на иностранном языке, личные заметки. Фанфик — это история, написанная фанатами на основе существующей книги, фильма, мюзикла, компьютерной игры, телешоу и других произведений поп-культуры. Ранее Роскомнадзор (РКН) неоднократно требовал от владельцев сайта удалить запрещенный в РФ контент с пропагандой ЛГБТ* (в России движение признано экстремистским и запрещено). В случае отказа ресурс будет заблокирован на территории РФ. Однако, по данным ведомства, владельцы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие. *В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России. Ранее URA.RU стало известно, что сайт заблокировали и внесли в реестр заблокированных ресурсов РКН. В telegram-канале «Фикбука» ответили, что «произошло недоразумение и мы работаем над тем, чтобы это исправить».