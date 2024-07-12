Что такое «Фикбук» и почему Роскомнадзор его заблокировал

Сайт с фанфиками (по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и др.) появился в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора (РКН), выяснил корреспондент URA.RU. «Фикбук» является самой большой русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй и литературоведческих статей. Что такое «Фикбук» и почему он больше не доступен на территории РФ — в материале URA.RU.
Что такое «Фикбук»
«Фикбук», или «Книга фанфиков», — крупнейшая русскоязычная платформа с фанфиками, созданная в 2007 году как альтернатива англоязычному ресурсу Fanfiction.net. На сайте читатель может выбрать фандом, героев, предпочтительный размер и рейтинг работы, а также метки, характеризующие особенности сюжета. Однако пользователям нельзя публиковать чужие фанфики, тексты на иностранном языке, личные заметки.
Фанфик — это история, написанная фанатами на основе существующей книги, фильма, мюзикла, компьютерной игры, телешоу и других произведений поп-культуры.
Почему «Фикбук» заблокировали
Ранее Роскомнадзор (РКН) неоднократно требовал от владельцев сайта удалить запрещенный в РФ контент с пропагандой ЛГБТ* (в России движение признано экстремистским и запрещено). В случае отказа ресурс будет заблокирован на территории РФ. Однако, по данным ведомства, владельцы ресурса удаляли запрещенную информацию с одних страниц и переносили на другие.
*В конце 2023 года Верховный суд признал экстремистским «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его деятельность в России.
Ранее URA.RU стало известно, что сайт заблокировали и внесли в реестр заблокированных ресурсов РКН. В telegram-канале «Фикбука» ответили, что «произошло недоразумение и мы работаем над тем, чтобы это исправить».
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