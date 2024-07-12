В России заблокировали самый популярный сайт с фанфиками

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Сайт с фанфиками появился в реестре заблокированных сайтов
Сайт с фанфиками появился в реестре заблокированных сайтов Фото:

Сайт с фанфиками (фанатскими произведениями по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и др.) Фикбук появился в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора (РКН). В этом убедился корреспондент URA.RU.

По открытым данным за 2023 год, Фикбук является самой большой русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй и литературоведческих статей. Ранее РКН неоднократно требовал от владельцев сайта удалить запрещенный в РФ контент с пропагандой ЛГБТ (в России движение признано экстремистским и запрещено).  

Фикбук заблокировали в России
Фикбук заблокировали в России
Фото:

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Сайт с фанфиками (фанатскими произведениями по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и др.) Фикбук появился в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора (РКН). В этом убедился корреспондент URA.RU. По открытым данным за 2023 год, Фикбук является самой большой русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй и литературоведческих статей. Ранее РКН неоднократно требовал от владельцев сайта удалить запрещенный в РФ контент с пропагандой ЛГБТ (в России движение признано экстремистским и запрещено).  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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