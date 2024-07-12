В России заблокировали самый популярный сайт с фанфиками

Сайт с фанфиками появился в реестре заблокированных сайтов
Сайт с фанфиками (фанатскими произведениями по мотивам книг, кино, сериалов, анимаций и др.) Фикбук появился в реестре заблокированных ресурсов Роскомнадзора (РКН). В этом убедился корреспондент URA.RU.
По открытым данным за 2023 год, Фикбук является самой большой русскоязычной площадкой для онлайн-публикаций не только фанфиков, но и оригинальных историй и литературоведческих статей. Ранее РКН неоднократно требовал от владельцев сайта удалить запрещенный в РФ контент с пропагандой ЛГБТ (в России движение признано экстремистским и запрещено).
Фикбук заблокировали в России
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