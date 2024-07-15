Сын российского фигуриста Евгения Плющенко, Александр Плющенко (Гном Гномыч — URA.RU) увлекся футболом. На видео опубликованном в telegram-канале Плющенко-младший рассказал о своих фаворитах в «медиафутболе».
«Броуки (медиафутбольная команда Broke Boys) — лучший клуб МФЛ, они обыграют 2Drots со счетом 2:1, как Испания Англию», — заявил Гном Гномыч в опубликованном ролике telegram-канала футбольного блогера Севастиана Терлецкого. Медиафутбольный матч команд «Broke Boys» и «2Drots» состоится на стадионе «ВЭБ арена» вечером 15 июля. Футболисты обеих команд, а также судьи, вышли в футболках с изображением Отара Кушанашвили, который недавно был выписан из больницы после нескольких перенесенных операций из-за обнаруженной онкологии.
Медиафутбол — направление футбола, в котором команды формируются из популярных блогеров, бывших профи, а также футболистов-любителей. В медиафутбол играют по правилам традиционного футбола, но в некоторых соревнованиях могут быть введены оригинальные правила (чистое игровое время, бонусный мяч, буллиты вместо пенальти и другие).
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