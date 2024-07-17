Немецкую структуру «Росатома» продали японской компании

«Росатом» продал немецкую структуру Nukem Technologies Engineering Services

17 июля 2024 в 06:05 Размер текста - 17 +

«Росатом» продал актив из-за усиливающихся санкций ЕС Фото: Роман Наумов © URA.RU Немецкая структура госкорпорации «Росатом» Nukem Technologies Engineering Services, специализирующаяся на выводе атомных электростанций из эксплуатации, продана японской IT-компании Muroosystems Corp. «Росатом» стремился избавиться от актива в связи с усиливающимся санкционным давлением на российских собственников со стороны Евросоюза. «По сведениям на официальном сайте Nukem Technologies Engineering Services, соглашение о продаже бизнеса подписано. Его подробности не раскрываются, но ожидается, что сделка будет закрыта к середине августа», — пишет « Коммерсант ». Издание уточняет, что процесс продажи актива сопровождался запуском процедуры банкротства немецким менеджментом. Это позволило отстранить «Росатом» от управления компанией и облегчить передачу его новому владельцу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Немецкая структура госкорпорации «Росатом» Nukem Technologies Engineering Services, специализирующаяся на выводе атомных электростанций из эксплуатации, продана японской IT-компании Muroosystems Corp. «Росатом» стремился избавиться от актива в связи с усиливающимся санкционным давлением на российских собственников со стороны Евросоюза. «По сведениям на официальном сайте Nukem Technologies Engineering Services, соглашение о продаже бизнеса подписано. Его подробности не раскрываются, но ожидается, что сделка будет закрыта к середине августа», — пишет «Коммерсант». Издание уточняет, что процесс продажи актива сопровождался запуском процедуры банкротства немецким менеджментом. Это позволило отстранить «Росатом» от управления компанией и облегчить передачу его новому владельцу.