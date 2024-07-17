Немецкую структуру «Росатома» продали японской компании

«Росатом» продал немецкую структуру Nukem Technologies Engineering Services
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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). День четвёртый., росатом, rosatom
«Росатом» продал актив из-за усиливающихся санкций ЕС Фото:

Немецкая структура госкорпорации «Росатом» Nukem Technologies Engineering Services, специализирующаяся на выводе атомных электростанций из эксплуатации, продана японской IT-компании Muroosystems Corp. «Росатом» стремился избавиться от актива в связи с усиливающимся санкционным давлением на российских собственников со стороны Евросоюза.

«По сведениям на официальном сайте Nukem Technologies Engineering Services, соглашение о продаже бизнеса подписано. Его подробности не раскрываются, но ожидается, что сделка будет закрыта к середине августа», — пишет «Коммерсант».

Издание уточняет, что процесс продажи актива сопровождался запуском процедуры банкротства немецким менеджментом. Это позволило отстранить «Росатом» от управления компанией и облегчить передачу его новому владельцу.

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Немецкая структура госкорпорации «Росатом» Nukem Technologies Engineering Services, специализирующаяся на выводе атомных электростанций из эксплуатации, продана японской IT-компании Muroosystems Corp. «Росатом» стремился избавиться от актива в связи с усиливающимся санкционным давлением на российских собственников со стороны Евросоюза. «По сведениям на официальном сайте Nukem Technologies Engineering Services, соглашение о продаже бизнеса подписано. Его подробности не раскрываются, но ожидается, что сделка будет закрыта к середине августа», — пишет «Коммерсант». Издание уточняет, что процесс продажи актива сопровождался запуском процедуры банкротства немецким менеджментом. Это позволило отстранить «Росатом» от управления компанией и облегчить передачу его новому владельцу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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