Немецкую структуру «Росатома» продали японской компании

Немецкая структура госкорпорации «Росатом» Nukem Technologies Engineering Services, специализирующаяся на выводе атомных электростанций из эксплуатации, продана японской IT-компании Muroosystems Corp. «Росатом» стремился избавиться от актива в связи с усиливающимся санкционным давлением на российских собственников со стороны Евросоюза.
«По сведениям на официальном сайте Nukem Technologies Engineering Services, соглашение о продаже бизнеса подписано. Его подробности не раскрываются, но ожидается, что сделка будет закрыта к середине августа», — пишет «
Издание уточняет, что процесс продажи актива сопровождался запуском процедуры банкротства немецким менеджментом. Это позволило отстранить «Росатом» от управления компанией и облегчить передачу его новому владельцу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.