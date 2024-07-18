Бывший десантник США и рокер приговорен в Москве за наркотики

Музыкант Майкл Трэвис Лик получил в Москве 13 лет за наркотики
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Марат Мусин (Марик) на заседании Пермского краевого суда по уголовному делу о пропаганде АУЕ. Пермь, трибуна, микрофон, арест, подсудимый, суд, вынесение приговора, заключение под стражу
Музыкант группы «Лови ночь» Трэвис Лик получил 13 лет колонии строгого режима за сбыт наркотиков Фото:

Хамовнический суд Москвы вынес приговор американскому гражданину музыканту рок-группы «Лови ночь» Трэвису Лику по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

«Суд окончательно назначил Лик М.Т. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — написали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Лик обвиняется в производстве и сбыте наркотиков в крупном размере, а также в незаконном хранении наркотических средств.

Сообщница Лика Вероника Грабанчук также осуждена и получила 8 лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, Лик приобретал наркотики, расфасовывал их и передавал Грабанчук для размещения в тайниках. Обвиняемые попытались сбыть более 40 граммов мефедрона.

Лик отрицает свою вину, тогда как Грабанчук признала ее полностью. Мать Лика ранее сообщила, что ее сын в молодости служил в ВВС США, последние 10 лет жил в Москве и работал с российскими музыкальными коллективами.

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Хамовнический суд Москвы вынес приговор американскому гражданину музыканту рок-группы «Лови ночь» Трэвису Лику по делу о сбыте наркотиков в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима. «Суд окончательно назначил Лик М.Т. наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — написали в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. Лик обвиняется в производстве и сбыте наркотиков в крупном размере, а также в незаконном хранении наркотических средств. Сообщница Лика Вероника Грабанчук также осуждена и получила 8 лет колонии общего режима. Согласно материалам дела, Лик приобретал наркотики, расфасовывал их и передавал Грабанчук для размещения в тайниках. Обвиняемые попытались сбыть более 40 граммов мефедрона. Лик отрицает свою вину, тогда как Грабанчук признала ее полностью. Мать Лика ранее сообщила, что ее сын в молодости служил в ВВС США, последние 10 лет жил в Москве и работал с российскими музыкальными коллективами.
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