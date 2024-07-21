Появилось видео операции по взятию в плен боевиков ВСУ в Красногоровке

Отряды пятой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск успешно осуществили эвакуацию мирного населения. В ходе операции были взяты в плен солдаты ВСУ, сообщает Минобороны.
«Заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берем пленных ВСУ, закрываем улицы, закрываем кварталы», — поделился деталями операции заместитель командира бригады с позывным «Мамай». Его слова передает РИА Новости.
На появившихся кадрах видно, как российские военные зачищают многоэтажные дома, где находились позиции ВСУ. Также показано, как штурмовики входят в здание, и противник сдается.
Красногоровка, находящаяся в 26-и километрах от Донецка, с 2014 года испытывала тяготы военных действий. Местные жители, спасенные российскими военными, рассказали о сложностях жизни в условиях боевых действий и необходимости прятаться в подвалах от ВСУ, минировавших населенные пункты.
Сейчас Красногоровка практически полностью освобождена. Командир пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай» рассказал о проблеме операции, связанной с высокой плотностью мирного населения в городе и отсутствием гуманитарных коридоров со стороны ВСУ.
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