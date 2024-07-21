Появилось видео операции по взятию в плен боевиков ВСУ в Красногоровке

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Снайперы ВС РФ. stock, снайпер, винтовка, разведчик, маскхалат, спецназ,  stock
В ходе эвакуации мирного населения в Красногоровке были взяты в плен солдаты ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Отряды пятой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск успешно осуществили эвакуацию мирного населения. В ходе операции были взяты в плен солдаты ВСУ, сообщает Минобороны.

«Заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берем пленных ВСУ, закрываем улицы, закрываем кварталы», — поделился деталями операции заместитель командира бригады с позывным «Мамай». Его слова передает РИА Новости.

На появившихся кадрах видно, как российские военные зачищают многоэтажные дома, где находились позиции ВСУ. Также показано, как штурмовики входят в здание, и противник сдается.

Красногоровка, находящаяся в 26-и километрах от Донецка, с 2014 года испытывала тяготы военных действий. Местные жители, спасенные российскими военными, рассказали о сложностях жизни в условиях боевых действий и необходимости прятаться в подвалах от ВСУ, минировавших населенные пункты.

Сейчас Красногоровка практически полностью освобождена. Командир пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай» рассказал о проблеме операции, связанной с высокой плотностью мирного населения в городе и отсутствием гуманитарных коридоров со стороны ВСУ.

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Отряды пятой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск успешно осуществили эвакуацию мирного населения. В ходе операции были взяты в плен солдаты ВСУ, сообщает Минобороны. «Заходим, освобождаем дома, выводим мирное население, соответственно берем пленных ВСУ, закрываем улицы, закрываем кварталы», — поделился деталями операции заместитель командира бригады с позывным «Мамай». Его слова передает РИА Новости. На появившихся кадрах видно, как российские военные зачищают многоэтажные дома, где находились позиции ВСУ. Также показано, как штурмовики входят в здание, и противник сдается. Красногоровка, находящаяся в 26-и километрах от Донецка, с 2014 года испытывала тяготы военных действий. Местные жители, спасенные российскими военными, рассказали о сложностях жизни в условиях боевых действий и необходимости прятаться в подвалах от ВСУ, минировавших населенные пункты. Сейчас Красногоровка практически полностью освобождена. Командир пятой штурмовой отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск с позывным «Мамай» рассказал о проблеме операции, связанной с высокой плотностью мирного населения в городе и отсутствием гуманитарных коридоров со стороны ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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