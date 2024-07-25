Названы попадающие под двухдневную блокировку банковские переводы

Доцент Белянчикова: банки могут заблокировать переводы денег мошенникам

25 июля 2024 в 10:55 Размер текста - 17 +

Многие россияне в ближайшие дни столкнутся с блокировкой счетов, предполгает Татьяна Белянчикова Фото: Сергей Русанов © URA.RU Начиная с 25 июля банки РФ имеют право блокировать на два дня денежные переводы, если получатель числится в базе о мошенничестве. Нехарактерная для абонента активность, получение множества СМС-сообщений также попадают под возможную причину блокировки, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. «Он (Банк России — прим. URA.RU) удвоил основания для блокировки операций. Критерии <…> — нетипичный характер операции, странная активность клиента незадолго до операции, в том числе, долгие разговоры по телефону и много СМС-сообщений от незнакомцев», — рассказала Белянчикова «Прайму». Доцент предполагает, что в ближайшее время многие россияне столкнутся с блокировкой счетов и задержкой переводов. Она рекомендует сразу же обращаться в банк для решения проблем. Белянчикова уточняет, что в ряде случаев россиянам придется доказывать свою невиновность. Сегодня, 25 июля, в силу вступает закон, согласно которому все банки будут обязаны приостанавливать на два дня подозрительные переводы, если о получателе содержится информация о мошенничестве в базе ЦБ РФ. Центробанк будет вести мониторинг того, как финорганизации исполняют нормы закона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начиная с 25 июля банки РФ имеют право блокировать на два дня денежные переводы, если получатель числится в базе о мошенничестве. Нехарактерная для абонента активность, получение множества СМС-сообщений также попадают под возможную причину блокировки, рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. «Он (Банк России — прим. URA.RU) удвоил основания для блокировки операций. Критерии <…> — нетипичный характер операции, странная активность клиента незадолго до операции, в том числе, долгие разговоры по телефону и много СМС-сообщений от незнакомцев», — рассказала Белянчикова «Прайму». Доцент предполагает, что в ближайшее время многие россияне столкнутся с блокировкой счетов и задержкой переводов. Она рекомендует сразу же обращаться в банк для решения проблем. Белянчикова уточняет, что в ряде случаев россиянам придется доказывать свою невиновность. Сегодня, 25 июля, в силу вступает закон, согласно которому все банки будут обязаны приостанавливать на два дня подозрительные переводы, если о получателе содержится информация о мошенничестве в базе ЦБ РФ. Центробанк будет вести мониторинг того, как финорганизации исполняют нормы закона.