30 июля 2024

Старший советник Байдена покидает Белый дом

Старший советник президента США Джо Байдена Анита Данн покидает пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден заявил, что будет и дальше полагаться на партнерство уходящего в отставку советника Фото:

Старший советник президента США Анита Данн покидает пост в администрации Белого дома. Соответствующее заявлении опубликовано от имени американского президента Джо Байдена.

«Я глубоко ценю советы и дружбу Данн. Буду и дальше полагаться на партнерство с ней и инсайты по мере завершения работы», — отметил Байден в своем заявлении.

В своем обращении президент также выразил благодарность Аните Данн за ее ключевую роль в его избирательной кампании и вклад в победу на президентских выборах 2020 года. Байден подчеркнул, что она оставалась бесценной частью команды Белого дома.

Ранее он объявил, что не будет бороться за переизбрание на президентских выборах в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что покидает свой пост в сентябре. По ее словам, за время своей работы совершила шесть поездок на Украину.

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Старший советник президента США Анита Данн покидает пост в администрации Белого дома. Соответствующее заявлении опубликовано от имени американского президента Джо Байдена. «Я глубоко ценю советы и дружбу Данн. Буду и дальше полагаться на партнерство с ней и инсайты по мере завершения работы», — отметил Байден в своем заявлении. В своем обращении президент также выразил благодарность Аните Данн за ее ключевую роль в его избирательной кампании и вклад в победу на президентских выборах 2020 года. Байден подчеркнул, что она оставалась бесценной частью команды Белого дома. Ранее он объявил, что не будет бороться за переизбрание на президентских выборах в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что покидает свой пост в сентябре. По ее словам, за время своей работы совершила шесть поездок на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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