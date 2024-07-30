Старший советник Байдена покидает Белый дом

Старший советник президента США Джо Байдена Анита Данн покидает пост

31 июля 2024 в 02:46 Размер текста - 17 +

Байден заявил, что будет и дальше полагаться на партнерство уходящего в отставку советника Фото: Official White House / Erin Scott Старший советник президента США Анита Данн покидает пост в администрации Белого дома. Соответствующее заявлении опубликовано от имени американского президента Джо Байдена. «Я глубоко ценю советы и дружбу Данн. Буду и дальше полагаться на партнерство с ней и инсайты по мере завершения работы», — отметил Байден в своем заявлении. В своем обращении президент также выразил благодарность Аните Данн за ее ключевую роль в его избирательной кампании и вклад в победу на президентских выборах 2020 года. Байден подчеркнул, что она оставалась бесценной частью команды Белого дома. Ранее он объявил, что не будет бороться за переизбрание на президентских выборах в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что покидает свой пост в сентябре. По ее словам, за время своей работы совершила шесть поездок на Украину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Старший советник президента США Анита Данн покидает пост в администрации Белого дома. Соответствующее заявлении опубликовано от имени американского президента Джо Байдена. «Я глубоко ценю советы и дружбу Данн. Буду и дальше полагаться на партнерство с ней и инсайты по мере завершения работы», — отметил Байден в своем заявлении. В своем обращении президент также выразил благодарность Аните Данн за ее ключевую роль в его избирательной кампании и вклад в победу на президентских выборах 2020 года. Байден подчеркнул, что она оставалась бесценной частью команды Белого дома. Ранее он объявил, что не будет бороться за переизбрание на президентских выборах в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что покидает свой пост в сентябре. По ее словам, за время своей работы совершила шесть поездок на Украину.