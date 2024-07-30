Старший советник Байдена покидает Белый дом

Старший советник президента США Анита Данн покидает пост в администрации Белого дома. Соответствующее заявлении опубликовано от имени американского президента Джо Байдена.
«Я глубоко ценю советы и дружбу Данн. Буду и дальше полагаться на партнерство с ней и инсайты по мере завершения работы», — отметил Байден в своем заявлении.
В своем обращении президент также выразил благодарность Аните Данн за ее ключевую роль в его избирательной кампании и вклад в победу на президентских выборах 2020 года. Байден подчеркнул, что она оставалась бесценной частью команды Белого дома.
Ранее он объявил, что не будет бороться за переизбрание на президентских выборах в США, которые запланированы на 5 ноября 2024 года. Специальный представитель США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер заявила, что покидает свой пост в сентябре. По ее словам, за время своей работы совершила шесть поездок на Украину.
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