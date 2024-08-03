В работе Mail.Ru произошел сбой

Сбой в работе электронного сервиса Mail.Ru зафиксирован вечером 3 августа в районе 21:00 по московскому времени. На это указывают данные мониторингового сервиса «СБОЙ.РФ».
«На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 3 августа 2024 года, наблюдаются проблемы или сбой у Mail.Ru», — написано на портале. При этом трудности испытывают как пользователи мобильных устройств, так и персональных компьютеров. Наибольшее число обращений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.
Ранее пользователи YouTube в РФ столкнулись с массовым сбоем. У граждан страны возникли проблемы с загрузкой контента, пишет RT. На этом фоне замедлилась скорость загрузки видео в ВК.
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