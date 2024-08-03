03 августа 2024

В работе Mail.Ru произошел сбой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пользователи испытывают проблемы с загрузкой страницы почтового ящика Фото:

Сбой в работе электронного сервиса Mail.Ru зафиксирован вечером 3 августа в районе 21:00 по московскому времени. На это указывают данные мониторингового сервиса «СБОЙ.РФ».

«На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 3 августа 2024 года, наблюдаются проблемы или сбой у Mail.Ru», — написано на портале. При этом трудности испытывают как пользователи мобильных устройств, так и персональных компьютеров. Наибольшее число обращений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее пользователи YouTube в РФ столкнулись с массовым сбоем. У граждан страны возникли проблемы с загрузкой контента, пишет RT. На этом фоне замедлилась скорость загрузки видео в ВК.

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Сбой в работе электронного сервиса Mail.Ru зафиксирован вечером 3 августа в районе 21:00 по московскому времени. На это указывают данные мониторингового сервиса «СБОЙ.РФ». «На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 3 августа 2024 года, наблюдаются проблемы или сбой у Mail.Ru», — написано на портале. При этом трудности испытывают как пользователи мобильных устройств, так и персональных компьютеров. Наибольшее число обращений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее пользователи YouTube в РФ столкнулись с массовым сбоем. У граждан страны возникли проблемы с загрузкой контента, пишет RT. На этом фоне замедлилась скорость загрузки видео в ВК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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