В работе Mail.Ru произошел сбой

04 августа 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Пользователи испытывают проблемы с загрузкой страницы почтового ящика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сбой в работе электронного сервиса Mail.Ru зафиксирован вечером 3 августа в районе 21:00 по московскому времени. На это указывают данные мониторингового сервиса «СБОЙ.РФ». «На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 3 августа 2024 года, наблюдаются проблемы или сбой у Mail.Ru», — написано на портале. При этом трудности испытывают как пользователи мобильных устройств, так и персональных компьютеров. Наибольшее число обращений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее пользователи YouTube в РФ столкнулись с массовым сбоем. У граждан страны возникли проблемы с загрузкой контента, пишет RT. На этом фоне замедлилась скорость загрузки видео в ВК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сбой в работе электронного сервиса Mail.Ru зафиксирован вечером 3 августа в районе 21:00 по московскому времени. На это указывают данные мониторингового сервиса «СБОЙ.РФ». «На основе обращений и отчетов посетителей сегодня, 3 августа 2024 года, наблюдаются проблемы или сбой у Mail.Ru», — написано на портале. При этом трудности испытывают как пользователи мобильных устройств, так и персональных компьютеров. Наибольшее число обращений о неполадках поступает из Москвы и Санкт-Петербурга. Ранее пользователи YouTube в РФ столкнулись с массовым сбоем. У граждан страны возникли проблемы с загрузкой контента, пишет RT. На этом фоне замедлилась скорость загрузки видео в ВК.