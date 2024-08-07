Shot: украинский певец Иван Дорн выступит перед россиянами

07 августа 2024 в 12:11 Размер текста - 17 +

Дорн может выступить в РФ за 45 тысяч долларов, пишет Shot Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Украинский певец Иван Дорн даст концерт в России, однако для этого нужно заплатить четыре миллиона рублей или же 45 тысяч долларов. Также в райдер артиста входит пункт о нейтральной позиции его слушателей на концерте в отношении конфликта на Украине, сообщает telegram-канал Shot. «Украинский патриот Иван Дорн готов выступить перед россиянами. Ненадолго сменить свою позицию певец соглашается за четыре миллиона рублей», — передает telegram-канал. Иван Дорн решил изменить свою политику относительно выступлений и начал принимать заказы на корпоративные мероприятия, включая те, которые проводятся русскими заказчиками. Стоимость его выступления составляет 45 тысяч долларов. Согласно райдеру артиста, предпочтительно, чтобы аудитория занимала нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта. Однако возможны отклонения от этого правила при условии отсутствия риска пророссийских провокаций. Поскольку выступать в России Дорн не может, он принимает заказы на выступления для русских клиентов в соседних странах, таких как Казахстан. В райдере указаны требования к бэкстейджу, включая чипсы, сигары Cohiba, сигареты, алкогольные напитки и белые носки. Дорн будет петь на русском языке в течение 40—45 минут, хотя ведет свои социальные сети преимущественно на украинском языке. На Украине его популярность упала после заявления о нежелании возвращаться в страну из-за призывного возраста и нежелания участвовать в военных действиях. Кроме музыкальных выступлений, Дорн известен своей страстью к видеоиграм — в райдер включен пункт о необходимости наличия PS4 в его номере отеля. Артист также отметил, что возобновил общение с родственниками из России, подчеркивая свои корни из Челябинска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский певец Иван Дорн даст концерт в России, однако для этого нужно заплатить четыре миллиона рублей или же 45 тысяч долларов. Также в райдер артиста входит пункт о нейтральной позиции его слушателей на концерте в отношении конфликта на Украине, сообщает telegram-канал Shot. «Украинский патриот Иван Дорн готов выступить перед россиянами. Ненадолго сменить свою позицию певец соглашается за четыре миллиона рублей», — передает telegram-канал. Иван Дорн решил изменить свою политику относительно выступлений и начал принимать заказы на корпоративные мероприятия, включая те, которые проводятся русскими заказчиками. Стоимость его выступления составляет 45 тысяч долларов. Согласно райдеру артиста, предпочтительно, чтобы аудитория занимала нейтральную позицию по вопросу украинского конфликта. Однако возможны отклонения от этого правила при условии отсутствия риска пророссийских провокаций. Поскольку выступать в России Дорн не может, он принимает заказы на выступления для русских клиентов в соседних странах, таких как Казахстан. В райдере указаны требования к бэкстейджу, включая чипсы, сигары Cohiba, сигареты, алкогольные напитки и белые носки. Дорн будет петь на русском языке в течение 40—45 минут, хотя ведет свои социальные сети преимущественно на украинском языке. На Украине его популярность упала после заявления о нежелании возвращаться в страну из-за призывного возраста и нежелания участвовать в военных действиях. Кроме музыкальных выступлений, Дорн известен своей страстью к видеоиграм — в райдер включен пункт о необходимости наличия PS4 в его номере отеля. Артист также отметил, что возобновил общение с родственниками из России, подчеркивая свои корни из Челябинска.