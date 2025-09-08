Путин поручил установить предельный срок записи на прием к врачу через Госуслуги

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству Российской Федерации по поводу увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг. Данная информация следует из перечня поручений по актуальным направлениям развития здравоохранения.
«Рассмотреть возможность увеличения допустимого срока записи для получения медицинских услуг (прием врача, диагностика, лечебные процедуры) с использованием федеральной государственной информационной системы „Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)“, — заявил Путин. Поручение было опубликовано на официальном сайте Кремля.
Ранее власти уже предпринимали меры по сокращению сроков ожидания медицинской помощи: в августе 2025 года правительство выделило более 60 млрд рублей на проведение высокотехнологичных операций по полису ОМС и расширение штата врачей. Эти шаги направлены на повышение доступности медицинских услуг и сокращение очередей.
