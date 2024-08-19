Милонов назвал Пугачеву Крабовидной туманностью

Депутат Госдумы Милонов назвал Пугачеву Крабовидной туманностью русской культуры

19 августа 2024 в 20:49 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Виталий Милонов готов простить Аллу Пугачеву за отъезд из России Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. Депутат Госдума Виталий Милонов назвал Аллу Пугачеву Крабовидной туманностью русской культуры, которая была определенным символом для многих наших родителей. Он также заявил, что готов простить певицу за предательство России. «Алла Борисовна такая Крабовидная туманность [космическое образование в созвездии Тельца] русской культуры. Попытаться что-то с ней сделать — невозможно. Она существует, хотите вы или нет», — заявил Милонов в интервью российской журналистки Ксении Собчак. Интервью опубликовано на ее youtube-канале. На вопрос, кого он готов простить из покинувших Россию артистов, Милонов ответил — Аллу Пугачеву. По его словам, он надеялся, что певица на тот момент была запутана и вскоре вернется обратно. Милонов не стал осуждать уехавших из России артистов и специалистов в сфере IT. Он добавил, что они могли быть дезориентированы, поэтому покинули страну. Однако депутат подчеркнул, что при возможности лучше оставаться на Родине. Ранее URA.RU писало, певица Алла Пугачева приедет в Россию до конца 2024 года, чтобы дать большой концерт. Также Пугачева планирует заняться вопросом статуса иноагента своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), который до сих пор не решен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Госдума Виталий Милонов назвал Аллу Пугачеву Крабовидной туманностью русской культуры, которая была определенным символом для многих наших родителей. Он также заявил, что готов простить певицу за предательство России. «Алла Борисовна такая Крабовидная туманность [космическое образование в созвездии Тельца] русской культуры. Попытаться что-то с ней сделать — невозможно. Она существует, хотите вы или нет», — заявил Милонов в интервью российской журналистки Ксении Собчак. Интервью опубликовано на ее youtube-канале. На вопрос, кого он готов простить из покинувших Россию артистов, Милонов ответил — Аллу Пугачеву. По его словам, он надеялся, что певица на тот момент была запутана и вскоре вернется обратно. Милонов не стал осуждать уехавших из России артистов и специалистов в сфере IT. Он добавил, что они могли быть дезориентированы, поэтому покинули страну. Однако депутат подчеркнул, что при возможности лучше оставаться на Родине. Ранее URA.RU писало, певица Алла Пугачева приедет в Россию до конца 2024 года, чтобы дать большой концерт. Также Пугачева планирует заняться вопросом статуса иноагента своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ), который до сих пор не решен.