Mash: на отца Киркорова завели дело, ему грозит арест

Бедросу Киркорову грозит арест за неоплаченные штрафы
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92-летнего Бедроса Киркорова осудили за неуплату штрафов
92-летнего Бедроса Киркорова осудили за неуплату штрафов Фото:

Бедросу Киркорову, отцу певца Филиппа Киркорова, грозит арест до 15 суток за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Пенсионер превысил скорость. 

«Недавно пенсионер трижды превысил скорость — на 1,5 тысячи рублей. И до сих пор ничего не оплатил. Теперь: арест или новый штраф в двойном размере», — передает Mash.

Кроме проблем с законом, у Бедроса Киркорова также были трудности со здоровьем в прошлом году. Несмотря на рекомендации врачей продолжать антибактериальное лечение, он решил покинуть больницу после 17 дней пребывания в ней.

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Бедросу Киркорову, отцу певца Филиппа Киркорова, грозит арест до 15 суток за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Пенсионер превысил скорость.  «Недавно пенсионер трижды превысил скорость — на 1,5 тысячи рублей. И до сих пор ничего не оплатил. Теперь: арест или новый штраф в двойном размере» , — передает Mash. Кроме проблем с законом, у Бедроса Киркорова также были трудности со здоровьем в прошлом году. Несмотря на рекомендации врачей продолжать антибактериальное лечение, он решил покинуть больницу после 17 дней пребывания в ней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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