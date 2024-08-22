Mash: на отца Киркорова завели дело, ему грозит арест

92-летнего Бедроса Киркорова осудили за неуплату штрафов
Бедросу Киркорову, отцу певца Филиппа Киркорова, грозит арест до 15 суток за неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Пенсионер превысил скорость.
«Недавно пенсионер трижды превысил скорость — на 1,5 тысячи рублей. И до сих пор ничего не оплатил. Теперь: арест или новый штраф в двойном размере», — передает Mash.
Кроме проблем с законом, у Бедроса Киркорова также были трудности со здоровьем в прошлом году. Несмотря на рекомендации врачей продолжать антибактериальное лечение, он решил покинуть больницу после 17 дней пребывания в ней.
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